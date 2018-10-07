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07 Ekim 2018 Pazar 11:34

Akpınar: “Köy Enstitüleri ruhu hep yaşayacak”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği tarafından Eskişehir’de düzenlenen Aydınlanma Söyleşisi’ne katıldı. Yaptıkları her hizmet ve her projede Köy Enstitüleri ruhunu canlı tuttuklarını...

Akpınar: 'Köy Enstitüleri ruhu hep yaşayacak”
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Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği tarafından Eskişehir’de düzenlenen Aydınlanma Söyleşisi’ne katıldı. Yaptıkları her hizmet ve her projede Köy Enstitüleri ruhunu canlı tuttuklarını söyleyen Başkan Akpınar, “Böyle bir geçmişe sahip ülkede mutlaka aydınlığı yakalayacağız” dedi.

Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Genel Başkanı Kemal Kocabaş, belediye başkanları ve Köy Enstitüleri mezunları katıldı. Etkinlikte söyleşiler yapıldı, Köy Enstitülerinin sembolü olan mandolin dinletisi sunuldu.

“Köy Enstitüleri modelini örnek alıyoruz”

Karşıyaka’nın Filizleri başta olmak üzere, tüm eğitim ve sanat projelerinde Köy Enstitüleri modelini örnek aldıklarını söyleyen Başkan Akpınar, “Dünya bu coğrafyada iki önemli şeye tanık oldu. Biri Cumhuriyet, biri Köy Enstitüleri. Kent Koop Gıda Marketlerimizle kooperatifleri destekliyor, dayanışma örneği gösteriyoruz. Hasan Ali Yücel’in heykelini diktik. Türkiye’de ilk kez Köy Enstitüleri Parkı’nı açtık. ‘Tarhana Osman’ büstünü açtık. İsmail Hakkı Tonguç’un adını dershanemize verdik. Yaptığımız her projede ve attığımız her adımda Köy Enstitüleri ruhunu canlı tutuyor ve yaşatıyoruz. Böyle bir geçmişe sahip ülkede mutlaka aydınlığı yakalayacağız” diye konuştu.
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