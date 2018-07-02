Aliağa Belediyesi, Temmuz ayı olağan meclis toplantısının 3 Temmuz 2018 Salı günü gerçekleştirileceğini bildirdi.Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde yapılacak meclis toplantısının gündeminde 98 madde yer alıyor. Toplantıda kadro işlemleri, tahsis, personel işlemleri, takas, devir, trampa ve meclis kararlarına itirazların gündeme alınarak oylanacağı ifade edilirken, 5 Haziran 2018 tarihli meclis tutanaklarının okunup oylanması ile başlayacak olan toplantıda oylama saat 18.00 de başlayacak.
Aliağa Belediye Meclisi toplanıyor
Aliağa Belediyesi, Temmuz ayı olağan meclis toplantısının 3 Temmuz 2018 Salı günü gerçekleştirileceğini bildirdi.Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde yapılacak meclis toplantısının gündeminde 98 madde yer alıyor. Toplantıda...