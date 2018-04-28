Aliağa Belediyesinden gençlere ve genç kalanlara halı saha

Gençlerin güvenli ve sağlıklı ortamlarda spor yapabilmelerini amaçlayan Aliağa Belediyesi, kent merkezi ve dış mahallelerde sürdürdüğü halı saha projelerinin büyük bir kısmını tamamladı.Aliağa Belediyesi sosyal ve kültürel hizmetlerinin...

Gençlerin güvenli ve sağlıklı ortamlarda spor yapabilmelerini amaçlayan Aliağa Belediyesi, kent merkezi ve dış mahallelerde sürdürdüğü halı saha projelerinin büyük bir kısmını tamamladı.

Aliağa Belediyesi sosyal ve kültürel hizmetlerinin yanı sıra spor yatırımlarına önemli ölçüde ağırlık veriyor. Gençleri spora teşvik etmek, onların bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunmak isteyen Aliağa Belediyesi, tamamladığı halı saha tesislerini hizmete sundu.

Fen İşleri Müdürlüğü’nün koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ilk olarak Şehit Oğuz Özgür Çevik Lisesi bahçesindeki halı saha tamamlandı. Ardından Aşağı Şehit Kemal Ortaokulu, Kalabak Mahallesi, Yeni Şakran Güngör Çolakoğlu Lisesi, Cici Sokak, Çıtak Belediye Şantiyesi ve Kent Park içerisindeki halı sahalar tamamlanarak hizmete girdi.

25 x 45 metre ebatlarındaki doğal çim görünümlü suni çim açık halı sahalar şimdiden çocukların vazgeçilmez spor alanlarından oldu. Aynı ortamda sosyalleşerek vakit geçiren çocuklar güvenli bir ortamda spor yapmanın da keyfini çıkartıyor.

Belediye ekipleri halı saha yapım çalışmalarını Yeni Şakran Mavi Köşe ve Horozgediği Mahallesi’nde sürdürecek.