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06 Ekim 2018 Cumartesi 11:46

Aliağa Belediyesi’nin 2019 yılı bütçesi onaylandı

Aliağa Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi, 2019 Mali Yılı Performans Programını ve 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısını görüşmek üzere ikinci kez toplandı. Meclis İkinci Başkan Vekili Emre Erdem başkanlığında meclis salonunda toplanan...

Aliağa Belediyesi'nin 2019 yılı bütçesi onaylandı
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Aliağa Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi, 2019 Mali Yılı Performans Programını ve 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısını görüşmek üzere ikinci kez toplandı. Meclis İkinci Başkan Vekili Emre Erdem başkanlığında meclis salonunda toplanan meclis üyeleri bütçe kalemlerini tek tek görüşerek oyladı.

Meclis üyelerinin oylamasına sunulan 287 Milyon liralık bütçe denge kararnamesi, belediyeye bağlı birimlerce kullanılmak üzere kabul edildi. 2019 Mali Yılı stratejik alanlara göre kaynak ihtiyacı toplamı 185 milyon 40 bin 155 lira olarak tahmin edilirken performans programı oy birliği ile kabul edildi.

2019 Mali Yılı Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. düzeyine göre en yüksek bütçe 102 milyon 759 bin 900 lira ile Fen İşleri Müdürlüğüne ayrıldı.

Bütçe oylamasının ardından plan bütçe komisyonunda oy çokluğu ile reddedilen, ’Aliağa Belediyesi tarafından 2019 yılı için yapılacak akaryakıt mal alımı ihalesinde kullanılmak üzere Aliağa Belediyesi Petrol Anonim Şirketi’ne 1 milyon tutarındaki banka teminatı için ipotek verilmesi’ hususunu içeren maddenin, komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

Ekim ayı meclisi ikinci birleşimi toplantıya katılmayan meclis üyeleri Erol Güngör, Aslan Erol Mete, Murat Yaman ve Raşit Özkan’ın mazeretlerinin kabul edilmesi ve bir sonraki oturumun 6 Kasım 2018 Salı günü yapılmasına karar verilmesi ile son buldu.
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