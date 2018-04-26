Aliağa Belediyesi’nin “Her Ay Bir Kitap Kampanyası” devam ediyor

“Arkeoloji, Tarih, Coğrafya, Turizm ve Kültürüyle Geçmişten Günümüze 1. Aliağa Sempozyumu Bildirileri” 1 Mayıs’tan itibaren okuyucusuyla buluşacak.Aliağa Belediyesi’nin son bir yıldır sürdürdüğü her ay bir kitap kampanyası tüm...

“Arkeoloji, Tarih, Coğrafya, Turizm ve Kültürüyle Geçmişten Günümüze 1. Aliağa Sempozyumu Bildirileri” 1 Mayıs’tan itibaren okuyucusuyla buluşacak.

Aliağa Belediyesi’nin son bir yıldır sürdürdüğü her ay bir kitap kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Akademik bir dille yazılan “1. Aliağa Sempozyumu Bildirileri” Mayıs ayının kitabı olarak hem akademi dünyasının hem de tarih tutkunlarının beğenisine sunulacak.

“Aliağa Kent Kitaplığı” dizisinin 5. kitabı olarak raflardaki yerini alacak olan eser Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Çekilmez ve Katip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Vardar editörlüğünde hazırlandı. Arkeoloji, tarih, coğrafya, turizm ve kültürüyle Aliağa’nın 8 bin 500 yıllık tarihine ışık tutan esere sahip olmak isteyen, sempozyuma katılamayan ya da sempozyum belgelerine ulaşamayan vatandaşlar, Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan Hilal Masa’ya veya Aliağa Belediyesi Nadir Nadi Kütüphanesine müracaat ederek ücretsiz edinebilecek.

10 üniversiteden 30 akademisyenin katkılarıyla

Sempozyum bildirileri kitabında, 1. Aliağa Sempozyumunda sunulan bildirilerin tam metinleri yer alıyor. 10 farklı üniversiteden 30 akademisyenin Aliağa ile ilgili bilgi, belge, araştırma ve bilimsel çalışmalarına kitapta yer verildi. Sempozyum bildirileri kitabı önümüzdeki yıllarda yapılması planlanan kazı ve araştırma çalışmaları açısından önemli bilgiler sunuyor. Aliağa ve çevresinde ilk yerleşmenin 8 bin 500 yıllık bir tarihe sahip olduğu akademik verilerle anlatılıyor.