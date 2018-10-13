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13 Ekim 2018 Cumartesi 17:10

Aliağa Belediyesi’nin spor okullarından 4 bin 195 öğrenci yararlandı

İzmir’de, Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren spor biriminin her yıl yeni eğitim dönemi öncesinde yaptığı bilgilendirme toplantısı bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleşti.Gençlerin...

Aliağa Belediyesi'nin spor okullarından 4 bin 195 öğrenci yararlandı
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İzmir’de, Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren spor biriminin her yıl yeni eğitim dönemi öncesinde yaptığı bilgilendirme toplantısı bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sunmak için yaz ve kış olmak üzere iki bölümden oluşan Aliağa Belediyesi Spor Okulları’nın faaliyetleri kapsamlı bir şekilde velilere aktarıldı. Spor biriminde görev yapan spor antrenörleri meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda 2015-2018 yıllarındaki faaliyetleri velilerle paylaştı. Antrenörler ayrıca yeni kurs döneminin programı hakkında da bilgiler verdi.

Yapılan bilgilendirmeye göre; 2015-2018 yıllarında futbolda bin 495, voleybolda 640, basketbolda bin 400, karatede 400, güreşte 260, toplamda ise 4 bin 195 öğrenci Aliağa Belediyesi Spor Okulları’ndan faydalandı.

Spor okulları ile gençlerin hem yeteneklerini geliştirmelerini hem de keyifli zaman geçirmelerini amaçladıklarını belirten Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini en iyi şekilde tamamlamaları için sportif faaliyetleri çok önem veriyoruz. Spor okulları aynı zamanda kentimizde spor kültürünün gelişmesi ve yaygınlaşması içinde büyük önem arz ediyor” dedi.
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