Aliağa caddeleri ışıl ışıl

Çalışmalarını daha estetik bir kent hedefiyle sürdüren Aliağa Belediyesi, kent merkezindeki sokak aydınlatma sistemlerini daha estetik ve daha ekonomik olan led armatürlerle yeniliyor.Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün koordinesinde...

Çalışmalarını daha estetik bir kent hedefiyle sürdüren Aliağa Belediyesi, kent merkezindeki sokak aydınlatma sistemlerini daha estetik ve daha ekonomik olan led armatürlerle yeniliyor.

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ilk olarak İnönü Bulvarına 25 adet yeni nesil led armatür yerleştirildi. Estetik görünüşüyle vatandaşlar arasında hayranlık uyandıran yeni nesil led armatürlerden daha sonra Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı ile Ön Plajlar arasındaki sahil şeridine 100 adet, Siteler Mahallesinde 9 Eylül Caddesine ve Şehit Binbaşı Yavuz Başayar Caddesine toplam 100 adet, Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesine ise 40 adet yeni nesil led armatür yerleştirildi.

Selçuklu motiflerine hakim ışıl ışıl görünümüyle vatandaşların beğenisini toplayan yeni nesil aydınlatma armatürler, eski aydınlatma direklerine göre yüzde 50 tasarruf sağlıyor. Ekonomik olmasının yanı sıra daha fazla ışık sağlayan led aydınlatmalar trafik yoğunluğunun fazlaca olduğu caddelerde hem sürücülerin hem de yayaların görüş açısını olumlu etkiliyor.

Yeni Mahalle’ye ay yıldız kent görseli

Yenilikçi ve çağdaş kent tasarımlarına önem veren Aliağa Belediyesi’nin İnönü Bulvarına yaptığı ay yıldız kent görseli ile Tüpraş kavşağına konumlandırdığı Türkiye’nin ilk ve tek petrol sondaj kulesi görünümlü kent görseli Aliağalı vatandaşların sosyal medyada en fazla paylaştığı fotoğrafların başında gelmişti. Belediye ekiplerinin Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi üzerinde yaptığı aydınlatma yenileme çalışmaları kapsamında Çarşamba Pazaryeri kavşağına konumlandırdığı 10 metre yüksekliğindeki Selçuklu motiflerine hakim ay yıldız kent görseli de şimdiden vatandaşların beğenisini kazandı.

Fen İşleri Müdürlüğü çalışma programı kapsamında aydınlatma sistemlerini yenileme işlemlerine devam edecek. Son olarak Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesindeki çalışmaları tamamlayan belediye ekipleri Necmettin Giritlioğlu ve İstiklal Caddesinde eski aydınlatma direklerini de yenileriyle değiştirecek.