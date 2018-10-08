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08 Ekim 2018 Pazartesi 18:15

Aliağa FK 3 puanı tek golle aldı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’nin üçüncü haftasında, sahasında Kocaeli Büyük Derbentspor’u konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 1-0’lık skorla mağlup etti.Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’nin üçüncü haftasında, Aliağaspor...

Aliağa FK 3 puanı tek golle aldı
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Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’nin üçüncü haftasında, sahasında Kocaeli Büyük Derbentspor’u konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 1-0’lık skorla mağlup etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’nin üçüncü haftasında, Aliağaspor FK sahasında Kocaeli Büyük Derbentspor’u ağırladı. Petkim Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Selçuk Keklik, Hakan Erdaş, Ali Çakır hakem üçlüsü yönetti. Çekişmeli geçen karşılaşmaya çıkan kartlar damga vurdu. Karşılaşmada iki kırmızı, sekiz sarı kart çıktı. Aliağaspor’da 19. dakikada Güray Kula, 90. dakikada ise Quesi Weston kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Zorlu karşılaşmayı Aliağaspor FK, 1-0 kazarak önemli 3 puanı tek golle hanesine yazdırdı.
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