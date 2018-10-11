Aliağa FK’nın hedefi 3 puan

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. grupta mücadele eden İzmir’in güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, dördüncü haftada Kocaeli temsilcisi Başiskele Doğantepespor’a konuk olacak.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. grupta mücadele eden Aliağaspor FK, lider Başiskele Doğantepespor ile oynayacağı zorlu karşılaşanın hazırlıklarını günde yaptığı tek idmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Polat Çetin yönetiminde Petkim Stadı’nda yapılan çalışma açma germe ve ısınma koşuları ile başladı. Yaklaşık iki saat süren antrenman denge ve tam sahada oynanan taktik maçla son buldu. Kocaeli Büyükderbentspor karşılaşmasında kart görerek cezalı duruma düşen savunma oyuncusu Güray Kula ve hücum oyuncusu Quesı Jonathan Weston’ın Başiskele Doğantepespor karşısında forma giyemeyeceği belirtildi.

Kocaeli Büyükderbentspor karşısında aldıkları üç puan ile moral bulduklarını belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Polat Çetin, "Kocaeli deplasmanına kazanmak için gideceğiz. Lig lideri konumundaki Başiskele Doğantepespor sadece üç puan önümüzde. Deplasmanda alacağımız galibiyet bizi zirveye bir adım daha yaklaştıracak. Deplasmandan alacağımız üç puan belki de bizi lider yapacak" dedi.

14 Ekim 2018 Pazar günü Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 15.00’te başlayacak.