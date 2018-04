Aliağa Ticaret Odası’nda devir teslim

Aliağa’da 11 Nisan Çarşamba günü yapılan seçimlerde Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başkanlığına seçilen Ömer Ertürk görevi, eski başkan ve yeni meclis başkanı olan Adnan Saka’dan devraldı.

ALTO başkanlık makamında yapılan devir teslim törenine, Başkan Ömer Ertürk ve yönetim kurulu üyeleri ile eski başkan ve yeni meclis başkanı olan Adnan Saka katıldı.

ALTO eski başkanı ve yeni meclis başkanı olan Adnan Saka, 26 yıl az bir zaman olmadığını belirten Saka, ”Başarılı ve uzun bir süreçti bana göre, her zaman inandığım bir şeyi söylemek istiyorum. Koltuklar insana muhakkak bir şey verir ama önemli olan insanların koltuklara ne verdiğidir. Ben bütün arkadaşlarıma, bütün herkese böyle mevkilerde oturdukları zaman, koltuktan bir şey beklememeleri, koltuğa bir şey vermelerini rica ediyorum. Böyle davranılırsa her zaman muvaffak olurlar. Çünkü bu topluma ve insanlığın hizmetidir. Bu 26 yıl boyunca her seçimde böyle davranılmanın faydasını gördüm. Ben meclis başkanı olarak da arkadaşlarımla beraber göreve devam edeceğim. Bizim kurumumuzun çok kıymetli olduğunu bilmemiz lazım. Her arkadaşımın, yönetim kurulu ve meclis üyesi arkadaşlarımın bunu çok iyi bileceğine inanıyorum. Çok güçlü ve kuvvetli bir kurumuz. Çünkü etrafımız sanayi ile çevrili. Bu sanayinin içinde bizim mutlaka oda olarak yaşamamız lazım. Ben şundan da çok mutluyum. Böyle bir toplulukta, böyle bir anlaşmayla, güzel bir şekilde kavgasız gürültüsüz kurum teslim etmek kolay bir şey değildir” dedi.

ALTO Başkanı Ömer Ertürk ise, “Aliağa Ticaret Odası kuruluşunda büyük mücadele veren 26 yıldır kurumumuzu yüceltmek için çalışan Adnan başkanımıza herkesin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bir abimiz olarak aramızda bulunmasından onur duyuyoruz. Onun tecrübelerinden faydalanarak, bizimde koyacağımız katkılarla odamızı Aliağa’mıza ne kadar fayda sağlayabilirsek ne mutlu bize diyeceğiz” diye konuştu. Başkan Ertürk, 26 yılın anısına Adnan Saka’ya plaket taktim etti.