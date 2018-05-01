Aliağa Yeşiltepe Cami’nde temel atma töreni

İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Kültür Mahallesinde 1982 yılından bugüne hizmet veren Yeşiltepe Cami’nde genişletme çalışmaları kapsamında temel atma töreni gerçekleştirildi.

Temel atma törenine Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, Aliağa İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Yeşiltepe Cami İmamı Mahmut Koç ile mahalle sakinleri katıldı. Aliağa İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek’in okuduğu duanın ardından kurban kesildi. Daha sonra Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile katılımcılar caminin temeline ilk beton dökümü için butona beraber bastı.

“Vesile olanlara, katkı koyanlara çok teşekkür ediyorum”

Cami yaptırmanın bir müminin, bir Müslümanın Müslümanlar için yapabileceği en büyük hayırlardan biri olduğunu belirten Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, “Caminin hem mahallemize hem de Aliağamıza hayırlı olmasını diliyorum. Vesile olanlara katkı koyanlara da çok teşekkür ediyorum. Tez zamanda bitirerek hizmete açmak da nasip olur inşallah” dedi.

“Camimiz 750 kişiye hizmet verir hale gelecek”

Caminin kapasite olarak yetersiz kalmaya başlaması nedeniyle genişletme çalışmalarına başladıklarını ifade eden Yeşiltepe Cami İmamı Mahmut Koç, “Mahallede artan nüfus sonrasında camimiz yetersiz gelmeye başladı. Bu nedenle Aliağa Kaymakamlığı ve Aliağa Belediyesi işbirliğinde camimizin kapasitesini artırmaya karar verdik. Camimiz daha önce 160 metre kareden oluşuyordu. 280 metre karelik bir genişletme yaparak toplam 440 metre karelik bir alana kavuşacağız. Camimiz böylelikle iç kısımda yaklaşık 750 kişiye hizmet verir hale gelecek. Çalışmaları da 2-3 aylık bir sürede tamamlamayı planlıyoruz” diye konuştu.