Aliağa Yörükler Derneğinde panel hazırlığı

Aliağa Yörükler Derneği tarafından, ’Türk Dünyası ve Yörük Türkmenler’ konulu panel, farklı üniversiteden akademisyenleri ve önemli isimleri bir araya getirecek.

Aliağa Yörükler Derneği tarafından, ’Türk Dünyası ve Yörük Türkmenler’ konulu panel, farklı üniversiteden akademisyenleri ve önemli isimleri bir araya getirecek.

Aliağa Yörükler Derneği, 29 Temmuz Pazar günü gerçekleştireceği ‘Uluslararası Aliağa Yörük Türkmen Şöleni’ kapsamında ‘Türk Dünyası ve Yörük Türkmenler’ konulu panel organize etti. Panelde, 10 farklı üniversiteden 10 akademisyenin bilgi ve birikimlerini katılımcılar ile paylaşacağı, yine panelde önemli isimlerin bir araya geleceği bildirildi. Panelde, Türk dünyasının geçmişten bugüne gelişimi ve Yörük Türkmen kültürünün günümüze yansımalarının katılımcılara aktarılacağı, Yörük hayatının nasıl ortaya çıktığı ve tarihsel gelişimi hakkında bilgiler verileceği belirtildi.