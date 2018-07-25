İZMİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:25

Aliağa’da açık yaz sinema günlerine yoğun ilgi

İzmir’in Aliağa ilçesinde, sıcak yaz akşamlarını Açık Hava Yaz Sinema Günleri ile renklendirmeye devam ederken, gösterimdeki filmi 2 bin kişi izledi.Aliağa Belediyesi tarafından, ilçede Açık Hava Yaz Sinema Günleri kapsamında kentin farklı...

Aliağa'da açık yaz sinema günlerine yoğun ilgi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İzmir’in Aliağa ilçesinde, sıcak yaz akşamlarını Açık Hava Yaz Sinema Günleri ile renklendirmeye devam ederken, gösterimdeki filmi 2 bin kişi izledi.

Aliağa Belediyesi tarafından, ilçede Açık Hava Yaz Sinema Günleri kapsamında kentin farklı mahallerinde gösterime sunulan “Aile Arasında” adlı film, Siteler Mahallesi Şehit Oğuz Özgür Çevik Parkı’nda izleyici ile buluştu. Son yılların en iyi komedi yapımları arasında gösterilen filmi izlemek isteyenler, Şehit Oğuz Özgür Çevik Parkı’na akın etti. 7’den 70’e yoğun ilgi gören filmi yaklaşık iki bin kişi izledi.

2017 yılında gösterime giren, senaryosunu Gülse Birsel’in, yönetmenliğini ise Ozan Açıktan’ın yaptığı başrollerde Engin Günaydın, Demet Evgar gibi isimlerin yer aldığı komedi filmi izleyenleri kahkahaya boğdu. Şehit Oğuz Özgür Çevik Parkı’ndan çimlerin üzerinde sinema keyfini doyasıya yaşayan izleyicilere patlamış mısır ve gazoz ikramı da yapıldı.

Nostaljik atmosferi ile izleyenleri eskilere götüren Açık Hava Yaz Sinema Günleri, 31 Temmuz’a kadar “Aile Arasında” adlı filmin gösterimi ile devam edecek. Film, 26 Temmuz Perşembe günü Helvacı’da, 30 Temmuz Pazartesi günü Uzunhasanlar Mahallesi’nde, 31 Temmuz Salı günü ise Yeni Mahalle’de gösterime sunulacak. 21.00’da başlayacak olan filmler ücretsiz olarak izlenebilecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku