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27 Nisan 2018 Cuma 10:04

Aliağa’da ağaç dikim etkinliği

İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Uzunhasanlar Mahallesinde fidan dikim merasimi düzenlendi.“Daha Yeşil Bir Aliağa” sloganı ile kent genelinde ağaçlandırma seferberliğini tüm hızıyla sürdüren Aliağa Belediyesi, ağaç dikim çalışmalarına...

Aliağa'da ağaç dikim etkinliği
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İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Uzunhasanlar Mahallesinde fidan dikim merasimi düzenlendi.

“Daha Yeşil Bir Aliağa” sloganı ile kent genelinde ağaçlandırma seferberliğini tüm hızıyla sürdüren Aliağa Belediyesi, ağaç dikim çalışmalarına devam ediyor. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Uzunhasanlar Mahallesi ağaçlandırma sahasında Aliağa Belediyesi ile Çevre Koruma Dergisi (ÇEVKOR) iş birliğinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Mahmut Çetiner, Park ve Bahçeler Müdürü Harun Selim Tosun, ÇEVKOR Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe, Uzunhasanlar Mahalle Muhtarı Erdoğan Halavut, mahalle sakinleri ile fidan dikimine destek veren firma yetkilileri katıldı.

Katılımcıların katkısı ile fıstık çamı fideleri Uzunhasanlar Mahallesinde toprakla buluşturuldu. Çevreye ve doğaya yaptığı yatırımlardan ötürü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a teşekkür eden ÇEVKOR Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe, tüm katılımcılara desteklerinden dolayı da plaket takdim etti. Etkinlik çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.
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