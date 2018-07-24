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24 Temmuz 2018 Salı 17:40

Aliağa’da çimlerin üzerinde sinema keyfi

İzmir’in Aliağa ilçesinde, nostalji tadındaki Açık Hava Yaz Sinema Günleri ‘Aile Arasında’ adlı komedi filminin Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’ndaki gösterimi ile devam etti.Aliağa Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri...

Aliağa'da çimlerin üzerinde sinema keyfi
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İzmir’in Aliağa ilçesinde, nostalji tadındaki Açık Hava Yaz Sinema Günleri ‘Aile Arasında’ adlı komedi filminin Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’ndaki gösterimi ile devam etti.

Aliağa Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği Açık Hava Yaz Sinema Günleri, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Aile Arasında adlı film, Uzunhasanlar Mahallesi ve Yeni Şakran Mahallesi’nin ardından Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda da izleyiciyle buluştu. Filmi izlemek isteyen Aliağalılar, Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’na akın etti. Yaklaşık 2 bin 500 kişi çimlerin üzerinde açık hava sinemasının tadını çıkarttı. Filmi izlemeye gelenlere patlamış mısır ve gazoz ikram edildi.

Sıcak yaz akşamlarına renk katan Açık Hava Yaz Sinema Günleri, Siteler Mahallesi’nde devam edecek. Aile Arasında bu akşam saat 21.00’de Şehit Oğuz Özgür Çevik Parkı’nda seyirci ile buluşacak. Senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı, Ozan Açıktan’ın yönettiği film, 26 Temmuz Perşembe günü Helvacı’da, 30 Temmuz Pazartesi günü Uzunhasanlar Mahallesi’nde, 31 Temmuz Salı günü ise Yeni Mahalle’de gösterime sunulacak.
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