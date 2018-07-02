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02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:04

Aliağa’da Denizcilik Ve Kabotaj Bayramı coşkusu

İzmir’in Aliağa ilçesinde düzenlenen etkinliklerle 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 92. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.Aliağa Belediyesi, Liman Başkanlığı ile Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği (ALDER) iş...

Aliağa'da Denizcilik Ve Kabotaj Bayramı coşkusu
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İzmir’in Aliağa ilçesinde düzenlenen etkinliklerle 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 92. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Aliağa Belediyesi, Liman Başkanlığı ile Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği (ALDER) iş birliğinde Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanında gerçekleştirilen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan etkinliklere Aliağa Liman Başkan Yardımcısı Celalettin Çimen, Aliağa Sahil Güvenlik Kolluk Destek Komutanlığı Personeli, Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, ALDER Başkanı Naci Biçer ve yönetiminin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Çocuklar alana kurulan şişme oyun parkında doyasıya eğlenirken yüz boyama etkinliği ile de keyifli saatler yaşadı. Çocuklar ve vatandaşlar Sahil Güvenlik Kolluk Destek Komutanlığı Personeli ile 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramına özel olarak kurulan anı köşesinde bol bol hatıra fotoğraf çektirdi. ALDER tarafından katılımcılara Türk bayrağı, tişört ve şapka hediye edildi. Vatanı uğruna canını veren şehitler için lokma hayrı yapılırken katılımcılara balık ekmek ve meyve suyu ikramı da yapıldı.

Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen flyboard ve jetski gösterileri kutlamalara renk kattı. Kutlamaların son bölümünde ise Ağaband grubu sahne aldı. Onur Yılmaz’ın solistliğini yaptığı Ağaband mini konseri ile katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

1 Temmuz’un Türk denizcisinin en büyük bayramı olduğunu belirten ALDER Başkanı Naci Biçer, “1 Temmuz denizlerdeki hakimiyetimizin ve bağımsızlığımızın simgesidir. Deniz kenti olan Aliağamızda bu bayramı coşkuyla kutladık. Kutlamalara destek veren kurumlarımıza ve katılım gösteren vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.
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