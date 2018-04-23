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23 Nisan 2018 Pazartesi 17:00

Aliağa’da Derya Uluğ rüzgarı

Aliağa Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamındaki Uluslararası Aliağa Çocuk Festivalinde sahne alan pop müziğinin sevilen ismi Derya Uluğ, hayranlarına coşku dolu bir gece yaşattı.“Okyanus”...

Aliağa'da Derya Uluğ rüzgarı
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Aliağa Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamındaki Uluslararası Aliağa Çocuk Festivalinde sahne alan pop müziğinin sevilen ismi Derya Uluğ, hayranlarına coşku dolu bir gece yaşattı.

“Okyanus” adlı şarkısıyla pop müzik listelerini alt üst ederek iyi bir çıkış yapan Derya Uluğ, Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanında sahne aldı. Yaklaşık 5 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirilen konserde sevenleriyle buluşan güzel şarkıcı, seslendirdiği şarkılarla kulakların pasını sildi. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı Derya Uluğ, hemen hemen bütün parçalarda seyirci ile düet yaptı.

Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Derya Uluğ, konserine son zamanlarda pop müzikseverlerin diline pelesenk olan “Okyanus” adlı şarkısıyla başladı. Sevgi seliyle karşılanan Derya Uluğ, “Okyanus” şarkısının ardından eserlerini hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Güzel şarkıcıya sahnede çoğu zaman dansçı ekibi eşlik etti. Dokuz kişilik orkestra ekibiyle sahne alan Uluğ, dans şovuyla da alanı dolduran izleyicilerden sık sık alkış aldı.

Sahne performansı mest etti

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Derya Uluğ, muhteşem sahne performansı ile Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanını dolduran Aliağalı hayranlarını mest etti. Konserin bir bölümünde sahneden inen Derya Uluğ, “Nabız 180” adlı parçasını seyircilerin arasında söyledi.

Söylediği hareketli şarkılar ile ritmini hiç düşürmeyen Derya Uluğ, alanı dolduran tüm katılımcıların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da kutladı. Aliağa’da uzun süre unutulmayacak muhteşem bir konsere imza atan Derya Uluğ, alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.
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