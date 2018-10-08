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08 Ekim 2018 Pazartesi 12:37

Aliağa’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza gece saatlerinde Bahçedere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bahçedere Mahallesi istikametinden Şakran...

Aliağa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
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İzmir’in Aliağa ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza gece saatlerinde Bahçedere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bahçedere Mahallesi istikametinden Şakran yönüne doğru seyir halinde bulunan B.T (35) idaresindeki 35 NEN 65 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.Y. (43) idaresindeki 06 YB 949 otomobille çarpıştı. Kazada, yolcular A.T. (30), M.T. (14) ve M.T. (8) yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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