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03 Temmuz 2018 Salı 21:34

Aliağa’da iki günlük elektrik kesintisi

İzmir’in Aliağa ilçesinde, şebeke bakımı nedeni ile iki günlük elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.Aliağa ilçesinde, şebeke bakımı nedeni ile iki günlük elektrik kesintisi duyuruldu. Açıklama ise GDZ Elektrik’ten geldi. Firma,...

Aliağa'da iki günlük elektrik kesintisi
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İzmir’in Aliağa ilçesinde, şebeke bakımı nedeni ile iki günlük elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

Aliağa ilçesinde, şebeke bakımı nedeni ile iki günlük elektrik kesintisi duyuruldu. Açıklama ise GDZ Elektrik’ten geldi. Firma, resmi internet sayfasından yapılan duyuruda, 4 Temmuz Çarşamba ve 5 Temmuz Perşembe günü Aliağa’nın bazı kesimlerinde elektrik kesintisi yapılacağını kaydetti.

Açıklamaya göre, 4 Temmuz Çarşamba günü 09.00-18.00 saatleri arasında Yılmaz Mad, Çoraklar Mahallesi Tamamı, Çoraklar İçme Suyu, Karakuyu Mahallesi, Eski Karaköy, Petkim Baraj, Uzunhasanlar, Karakuzu, Çıtak Tr1 ve Tr2, Gerçek İnşaat, Abkar, Hacı Ömerli, Karakuyular Mahallesi, Türk Telekom, İZSU, Eski Kalabak Mahallesi, Yukarı Hacıömerli Mahallesi ve civarına 09.00-10.30 saatleri arasında; Tamuğur Kereste, Habib Sırçancı, Remat, Yükseller, Nazif Özbek ve bölgesine de elektrik verilemeyeceği aktarıldı.

5 Temmuz Perşembe günü ise 09.00-17.00 saatlerinde Yılmaz Mad,Çoraklar Mahallesi Tamamı,Çoraklar İçme Suyu,Karakuyu Mahallesi,Eski Karaköy,Petkim Baraj,Uzunhasanlar, Karakuzu, Çıtak Tr1 ve Tr2, Gerçek İnşaat, Abkar, Hacı Ömerli Karakuyular Mahallesi, Türk Telekom, İzsu, Eski Kalabak Mahallesi, Yukarı Hacıömerli Mahallesi ve civarında elektrik kesintisi uygulanacağı açıklandı.

GDZ İzmir İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, kesinti öncesinde elektrikle çalışan cihazların devreden çıkartılması ve jeneratörlerin şebeke ayırıcılarının açılması gerektiğini hatırlattı.
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