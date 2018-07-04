Aliağa’da tiyatro günleri başlıyor

27 Temmuz Cuma günü ise Savaş Özdural’ın yazıp yönettiği, Saba Tümer, Yosi Mizrahi, Aysun Metiner, Fatih Gülnar, Pelin Turancı ve Savaş Özdural’ın oynadığı “Kadın Aklı Erkek Aklı” isimli oyun Aliağalılarla buluşacak.

‘Aliağa’da Tiyatro Günleri’ 13 Temmuz Cuma günü şair, yazar, gazeteci ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın’ın ‘Sunay Akın ile Görçek’ adlı gösterisiyle başlayacak. 20 Temmuz Cuma günü Kubilay Zerener’in yönettiği, Cem Özer, Betül Şahin, Fulden Akyürek, Soydan Soydaş, Ateş Fatih Uçan, Fırat Çöloğlu ve Doğan Bekdoğdu’nun rol aldığı iki perdelik komedi oyunu Ömürsün Doktor sahne alacak.

Aliağa Belediyesi, yaz ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında her cuma birbirinden değerli tiyatro oyunlarını Aliağalıların beğenisine sunacak. Aliağa Açıkhava Tiyatrosunda gerçekleştirilecek olan tiyatro gösterimlerini tiyatroseverler ücretsiz izleyebilecek.

Kültür sanat faaliyetlerini yılın her dönemi kesintisiz sürdüren Aliağa Belediyesi, ‘Tiyatro Günleri’ ile Türkiye’nin seçkin oyunlarını tiyatroseverlerle buluşturacak.

Kültür sanat faaliyetlerini yılın her dönemi kesintisiz sürdüren Aliağa Belediyesi, ‘Tiyatro Günleri’ ile Türkiye’nin seçkin oyunlarını tiyatroseverlerle buluşturacak.Aliağa Belediyesi, yaz ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında...

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