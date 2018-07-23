Aliağa’da uçurtmalar gökyüzünü süsledi

İzmir’in Aliağa ilçesinde, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Çaltılıdere Uçurtma Şenliği’nin bu yıl 10.’su yapılırken, rangarenk uçurtmalar gökyüzünü süsledi.

Her yaştan uçurtma meraklısının ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcılara iki bin adet uçurtma dağıtıldı. Çaltılıdere Uçurtma Şenliği’ne katılan Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, güzel havanın tadını çıkartan vatandaşlarla birlikte uçurtma uçurdu. Gün boyu devam eden etkinlikte gökyüzüne bırakılan yüzlerce uçurtma gökyüzünü şenlendirdi. Siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı şenlikte vatandaşlara mahalle sakinleri tarafından hazırlanan etli nohut, pilav, turşu, lokma ve ayran ikramı da yapıldı. 7’den 70’e katılımın olduğu şenlikte katılımcılara güzel bir hafta sonu geçirdi.

Çaltılıdere Muhtarı Selahattin Yıldız, her yıl etkinlik kapsamında gerçekleştirilen okullar arası uçurtma yarışmasının okulların kapalı olmasından dolayı yapılamadığını söyledi. Uçurtma şenliğinin okulların tatil dönemine denk gelmesinden ötürü geçmiş yıllardaki kadar rağbet görmediğini de belirten Yıldız, “2009 yılından bugüne geleneksel hale getirdiğimiz hayır yemeği ve uçurtma şenliğinin bu yıl 10.sunu gerçekleştirdik. El yapımı uçurtmaların yarıştığı okullar arası yarışmaları bu yıl yapamasak da hayır yemeğimizi yaptık. Yemeğimizi hazırlarken çevremizdeki iş sahipleri, köylülerimiz ve sürü sahipleri bize destek oldular. Bu etkinlikle beraber hem köyümüzü tanıtmış oluyoruz hem de hayrımızı yapmış oluyoruz. Bundan sonraki yıllarda da şenliğimize ve hayır yemeğimize devam edeceğiz” dedi.