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25 Nisan 2018 Çarşamba 09:48

Aliağa’da ‘Ulusal Egemenlik Bisiklet Turu’

Aliağa Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel olarak hazırlanan ve 4 gün süren 23 Nisan Uluslararası Aliağa Çocuk Festivali’nin final günü her zaman olduğu gibi renkli görüntülere sahne oldu.23 Nisan Uluslararası...

Aliağa'da ‘Ulusal Egemenlik Bisiklet Turu'
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Aliağa Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel olarak hazırlanan ve 4 gün süren 23 Nisan Uluslararası Aliağa Çocuk Festivali’nin final günü her zaman olduğu gibi renkli görüntülere sahne oldu.

23 Nisan Uluslararası Aliağa Çocuk Festivali’nin son gününde ‘Ulusal Egemenlik Bisiklet Turu’ yapıldı. Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanında toplanan katılımcılara bisikletin yanı sıra 23 Nisan tişörtü ve şapka dağıtıldı. Burada bisikletlerine binen katılımcılar; İnönü Bulvarı, İstiklal Caddesi, Hükümet Caddesi ile Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı güzergahında bisiklet sürdü. Etkinliğe Bisikletliler Derneği Aliağa Temsilciliği, Pedalhane grubu ve 7’den 70’e yüzlerce Aliağalı katıldı. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bisikletli trafik ekipleri de trafik güvenliğini sağlayarak etkinliğe destek verdi.

Etkinlik sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bisikletliler Derneği Aliağa Temsilciliği Kulüp Başkanı Samet Çetinkaya, bisiklet sürmenin kendileri için bir yaşam tarzı olduğunu ve insanlara mümkün olduğunca bisiklet sürüş tekniklerini öğretmeye çalıştıklarını söyledi.

Çok eğlenceli ve faydalı bir etkinliğe imza atıldığını da sözlerine ekleyen Çetinkaya, “Aliağa Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hazırlanan etkinliğe Bisikletliler Derneği Aliağa Temsilciliği olarak destek verdik. Çok güzel bir sürüş oldu. Çocuklarımızla birlikte olmak çok güzeldi. Onları bisiklet binmeye, bisiklet sporuna alıştırmak adına çok önemli bir etkinlikti. Bu amaç için burada olmak bizleri çok mutlu etti” dedi.
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