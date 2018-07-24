İZMİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 15:17

Aliağa’da yaz konserleri Ümit Besen ve Pamela ile başlıyor

Romantik müziğin usta yorumcusu Ümit Besen ve Rock müziğin başarılı ismi Pamela, İzmir’in Aliağa’da ilçesinde sahne alarak şarkılarını hayranları için seslendirecek.Aliağa Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında hazırlanan...

Aliağa'da yaz konserleri Ümit Besen ve Pamela ile başlıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Romantik müziğin usta yorumcusu Ümit Besen ve Rock müziğin başarılı ismi Pamela, İzmir’in Aliağa’da ilçesinde sahne alarak şarkılarını hayranları için seslendirecek.

Aliağa Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında hazırlanan ‘Yaz Konserleri’ Ümit Besen ve Pamela konseri ile başlıyor. 28 Temmuz Cumartesi günü Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’ndaki konser, saat 21.30’da başlayacak.

Son dönemde piyano dışındaki diğer enstrümanlara olan hâkimiyeti ile de kendinden söz ettiren, davul ve elektrogitar çalarak Rock parçalarını ustaca yorumlayan Ümit Besen, konserde, ’Nikah Masası’, ’Okul Yolunda’, ’Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi?’ gibi eserlerini Türk Rock müziğin başarılı ismi Pamela ile birlikte seslendirecek.

Özellikle ’Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi?’ düeti video paylaşım sitelerinde yüz milyondan fazla tıklanırken, ikilinin Aliağa performansı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku