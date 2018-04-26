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26 Nisan 2018 Perşembe 16:30

Aliağa’da yol ve kaldırım işgaline geçit yok

Vatandaşının huzur ve refahı için ilçe merkezindeki denetimlerini sürdüren Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokak ve caddelerdeki işgalleri önlemek adına çalışma yaptı.Vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren Aliağa...

Aliağa'da yol ve kaldırım işgaline geçit yok
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Vatandaşının huzur ve refahı için ilçe merkezindeki denetimlerini sürdüren Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokak ve caddelerdeki işgalleri önlemek adına çalışma yaptı.

Vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde yol ve kaldırım işgaline neden olan işletmelere denetim gerçekleştirdi. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleriyle ortak yürütülen çalışma kapsamında kaldırım geçişlerini ve nizami parkları önleyen her türlü duba, saksı ve tabela kaldırıldı. Hem vatandaşların geçişini zorlaştıran hem de görüntü kirliliğine yol açan mal ve eşyalar yollardan toplandı.

İlçe merkezindeki işyerlerinde yapılan uygulama neticesinde, mağdur vatandaşların mağduriyetleri giderildi. Görevliler tarafından işletme sahiplerine bu tür uygulamaların devam edeceği şeklinde bilgilendirmeler yapıldı. Yapılan denetim ve kontroller esnasında 106 adet duba ve reklam panosu toplanarak Aliağa Belediyesi Temizlik İşlerine gönderildi.
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