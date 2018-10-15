Aliağa’daki İstiklal Caddesi’nde yeni düzenleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) İstiklal Caddesi için aldığı tek yön kararı sonrasında harekete geçen Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü, caddede süreli park uygulamasını başlattı ve sürücüleri uyardı.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede yeni trafik düzenlemesi kapsamında İstiklal Caddesi üzerinde yapılan parklara süreli park uygulaması başlattı. İstiklal Caddesi’nde 16 Ekim’den sonra 30 dakikadan fazla park yapan sürücülere cezai işlem uygulanacağı ifade edilirken, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili bir bilgilendirme yaptı. Kamuoyuna yapılan bilgilendirmeye göre, İstiklal Caddesi’nde 08.00-20.00 saatleri arasında araç parkı yasaklandığı, yarım saatte bir trafik denetlemesi yapılacağı, İstiklal, Hükûmet, Fevzi Paşa ve Atatürk Caddeleri başta olmak üzere mevcut KGYS kameraları ile elektronik denetlemelere başlandığı bildirildi. Yine bilgilendirmede 70 kilometreyi aşan sürücülere cezai işlem uygulanacağı vurgulandı. Sistemin 16 Ekim 2018’e kadar deneme şeklinde uygulanacağı, 16 Ekim’den sonra ise cezai isleme başlanacağı kaydedildi.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş’ın imzası ile yayımlanan bilgilendirme yazısında, "Aliağa ilçemiz istiklal caddesinde 08.00 20.00 saatleri arasında araç parkı yasaklanmış olup, bununla ilgili gerekli levhalar istiklal caddesinin muhtelif yerlerine asılmıştır. Uygulama olarak yarım saatte bir yapılacak kontrollerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanacaktır; ayrıca, Hükûmet ve Fevzi Paşa Caddelerine araçların yan park etmeleri konusunda gerekli ikaz levhaları konulmuştur. Bu caddelerde belirlenen alanlar haricinde yasak levhaları bulunan yerlerde dikine araç parkı yapılmayacaktır. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğümüz tarafından periyodik yapılacak kontrollerde belirlenen kurallara uymayan araç sürücülerine ve araçlara gerekli cezai işlem uygulanacaktır. Bunun yanında Aliağa ilçemiz sınırları, özellikle İstiklal, Hükûmet, Fevzi Paşa, Atatürk Caddeleri basta olmak üzere mevcut KGYS kameraları ile elektronik denetlemelere başlanılmıştır. Buna yönelik olarak EDS tabelaları önümüzdeki hafta ilçe genelinde montajı yapılacaktır. Kameralar vasıtasıyla tespit edilen kural ihlallerine, fotoğraflı ceza uygulaması yapılacaktır" şeklinde ifadelerine yer verdi.