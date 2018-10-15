Aliağaspor FK deplasmandan 1 puan ile döndü

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 4. haftasında, deplasmanda lig lideri Başiskele Doğantepespor ile karşılaşan Aliağaspor FK, rakibi ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 4. haftasında Aliağaspor FK, Başiskele Doğantepespor ile karşılaştı. Deplasmandaki maçta takımlar 1-1 berabere kaldı.Deplasmandan bir puan ile dönen Aliağaspor, dördüncü haftanın bitiminde puanını 7’ye çıkarttı ve 4’üncü sıradaki yerini korudu. 10 puana sahip Kocaeli temsilcisi Başiskele Doğantepespor ise maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.