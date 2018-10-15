İZMİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 18:32

Aliağaspor FK deplasmandan 1 puan ile döndü

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 4. haftasında, deplasmanda lig lideri Başiskele Doğantepespor ile karşılaşan Aliağaspor FK, rakibi ile 1-1 berabere kaldı.Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 4. haftasında Aliağaspor FK, Başiskele...

Aliağaspor FK deplasmandan 1 puan ile döndü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 4. haftasında, deplasmanda lig lideri Başiskele Doğantepespor ile karşılaşan Aliağaspor FK, rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 4. haftasında Aliağaspor FK, Başiskele Doğantepespor ile karşılaştı. Deplasmandaki maçta takımlar 1-1 berabere kaldı.

Deplasmandan bir puan ile dönen Aliağaspor, dördüncü haftanın bitiminde puanını 7’ye çıkarttı ve 4’üncü sıradaki yerini korudu. 10 puana sahip Kocaeli temsilcisi Başiskele Doğantepespor ise maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku