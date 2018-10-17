Aliağa’ya kurulacak üniversiteyle ilgili Başkan Acar’dan müjdeli açıklama

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ilçeye kurulacak üniversite kampüsü ile ilgili, "Ege Üniversitesi, Aliağamıza uluslararası standartlara sahip bir kampüs kuracak. Bu kampüs Türkiye’de bir ilk olacak. Ege Üniversitesi Rektörlüğü bu...

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ilçeye kurulacak üniversite kampüsü ile ilgili, "Ege Üniversitesi, Aliağamıza uluslararası standartlara sahip bir kampüs kuracak. Bu kampüs Türkiye’de bir ilk olacak. Ege Üniversitesi Rektörlüğü bu konudaki yönetim kurulu kararını da geçtiğimiz hafta aldı" diyerek müjdeyi verdi.

Aliağa ilçesinde, kent konseyinin istişare toplantısı yoğun katılımla yapıldı. Yaklaşık iki saat süren toplantıda Aliağa’nın geleceği ve planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Kadın Meclisi Başkanı Berrin Argunhan, katılımcılara Aliağa için ürettikleri projeleri barkovizyon eşliğinde anlattı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da, katılımcılara Aliağa Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve planlanan projeleri hakkında bilgi verdi. Başkan Serkan Acar, sohbet havasında ilerleyen toplantıda gençlerin ve kadınların sorularını da yanıtladı.

"Bu kampüs Türkiye’de bir ilk olacak"

Ege Üniversitesi’nin Aliağa’ya yapacağı kampüs ile ilgili soruları da yanıtlayan Başkan Serken Acar, önemli müjdeler verdi. Acar, "Ege Üniversitesi, Aliağamıza uluslararası standartlara sahip bir kampüs kuracak. Bu kampüs Türkiye’de bir ilk olacak. Ege Üniversitesi Rektörlüğü bu konudaki yönetim kurulu kararını da geçtiğimiz hafta aldı. Onkoloji Bölümü de dahil birçok fakülte ve yüksekokul Aliağa’ya gelecek. Böyle bir kampüsün kurulması noktasında Aliağa Belediyesi olarak bizde ciddi bir destek veriyoruz. Bu kampüs sayesinde binlerce öğrenci Aliağa’ya gelecek. Belediye olarak şehir planlamasını da bu doğrultuda yapıyoruz. Binlerce öğrencinin Aliağa’ya gelmesi bu kenti farklı bir yöne götürecek. Ege Üniversitesi Aliağa’nın şehir olma sürecini de hızlandıracak" dedi.

Aliağa’ya hizmet etmek ve Aliağa’da birlik beraberliği sağlamak adına çalışmalara devam ettiklerini belirten Aliağa Kent Konseyi Başkanı Cihan Pazarcı da, "Gençlerin beklediği ve arzu ettiği bir Aliağa hayali var. Gençler bu Aliağa hayalini bir de belediye başkanından dinlemek istediklerini ilettiler. Talepleri ve istekleri doğrultusunda getirmiş oldukları projeleri belediye başkanımıza sundular" dedi.

Kent konseyi olarak Aliağa’daki gündemi yakından takip ettiklerini ve bu doğrultuda aylık olarak toplandıklarını da sözlerine ekleyen Pazarcı, şöyle konuştu:

"Aliağa kent konseyi olarak Aliağa’ya hizmet etmek, Aliağa’da birlik beraberliği sağlamak adına toplantılarımıza devam ediyoruz. Aylık olarak bize gelen talepleri değerlendiriyoruz. Bu talepleri de kaymakamlığımıza ve belediye başkanlığımıza iletiyoruz. Şehrimizin seçilmiş Başkanı Serkan Acar’ı da toplantılarımıza davet ederek sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. El birliği ile Aliağa’mızı güzelleştirmek için adımlar atıyoruz. Gelin birlikte olalım. El ele verelim, Aliağa’yı yükseltelim. Aliağa Kent Konseyine gönüllü olarak gelen Aliağa’ya hizmet etmek adına burada bulunan herkese teşekkür ediyorum."

Kent Konseyi Binasında gerçekleşen toplantıya Başkanı Acar ve Cihan Pazarcı dışında; Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, kadın ve gençlik meclisinde görevli üyeler katıldı.