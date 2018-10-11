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11 Ekim 2018 Perşembe 11:34

Alsancak’ta görkemli parti sonrası açılış

İzmirli tanınmış işletmeciler Serkan Eğlence, Burak Badioğlu, Batuhan Erdem birlikteliğinde hizmet veren Budva Clup, Alsancak’ta görkemli bir parti ile kapılarını açtı.Kaliteli eğlence anlayışı ile sezona merhaba diyen Budva Clup, açılışa...

Alsancak'ta görkemli parti sonrası açılış
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İzmirli tanınmış işletmeciler Serkan Eğlence, Burak Badioğlu, Batuhan Erdem birlikteliğinde hizmet veren Budva Clup, Alsancak’ta görkemli bir parti ile kapılarını açtı.

Kaliteli eğlence anlayışı ile sezona merhaba diyen Budva Clup, açılışa özel sürprizlerle birlikte gecenin geç saatlerine kadar eğlenceseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Haftanın beş günü İzmir gecelerine renk katacak olan Budva Clup de ünlü DJ’ler Ogün Haksever, Efecan Yesugay, İlhan Eren ve Barış Yılmaz performansını sergileyecek.

Şık dekorasyonu ile de dikkat çeken mekan, zaman zaman partilere de ev sahipliği yapıp onlarca misafiri ağırlayacak.
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