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17 Ekim 2018 Çarşamba 11:15

Anadolu bitkilerine sahip çıkıyor

Anadolu bitkilerini dünyaya tanıtmak için mücadele veren ve bitkilerden organik kozmetik üreten Kimyager Levent Kahrıman, bitkilerin bu yolculuğunu ise kısa film yarışması ile tüm Türkiye’ye tanıtıyor.İva Natura Anadolu Bitkileri Kısa Film...

Anadolu bitkilerine sahip çıkıyor
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Anadolu bitkilerini dünyaya tanıtmak için mücadele veren ve bitkilerden organik kozmetik üreten Kimyager Levent Kahrıman, bitkilerin bu yolculuğunu ise kısa film yarışması ile tüm Türkiye’ye tanıtıyor.

İva Natura Anadolu Bitkileri Kısa Film Yarışması düzenleyen ve bu sosyal proje ile Anadolu’nun tohumlarının hikayelerini beyaz perdeye taşıyan Levent Kahrıman, kozmetik bitkileri konusunda Türkiye’nin dört bir yanında üniversitelerde söyleşiler gerçekleştiriyor. Kaz dağları gibi Türkiye’nin en güzel doğa harikalarından birinde Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu’nda bir söyleşi gerçekleştiren Laber Kimya Yönetim Kurulu Başkanı ve Kozmetik Üreticileri Derneği Başkanı Levent Kahrıman, öğrencilere Anadolu bitkilerinin kozmetik sektöründeki değeri hakkında önemli bilgiler verdi. Birçok ülkeye organik kozmetik ürünleri ihraç ettiklerini söyleyen Levent Kahrıman, son yıllarda sağlıklı yaşamın önemli bir parçası haline gelen; organik, doğal, glutensiz ve vegan kozmetik ürünlerinin ülkemiz ekonomisi içinde büyük fırsat barındırdığını belirtti.
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