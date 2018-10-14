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14 Ekim 2018 Pazar 15:20

Atabek, Karşıyakalılarla buluştu

Karşıyaka Söyleşileri kapsamında her ay ünlü ve alanında uzman bir ismi Karşıyakalılar ile buluşturan Karşıyaka Belediyesi, bu kez Yazar ve Tıp Doktoru Erdal Atabek’i ağırladı.Yazar ve Tıp Doktoru Erdal Atabek, Karşıyaka Söyleşileri...

Atabek, Karşıyakalılarla buluştu
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Karşıyaka Söyleşileri kapsamında her ay ünlü ve alanında uzman bir ismi Karşıyakalılar ile buluşturan Karşıyaka Belediyesi, bu kez Yazar ve Tıp Doktoru Erdal Atabek’i ağırladı.

Yazar ve Tıp Doktoru Erdal Atabek, Karşıyaka Söyleşileri kapsamında Yarının Dünyasında Gençlerimiz isimli söyleşide konuştu. Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde düzenlenen söyleşiye, Karşıyaka Belediye Başkanvekili Süha Barlak, Şef Rengim Gökmen ve çok sayıda Karşıyakalı katıldı.

Karşıyaka’ya övgü

Atabek “Çocuklarımızı; özgür düşünceli, özgür iradeli ve hayatı kendi kararları ile yöneten çocuklar olarak yetiştirmeliyiz. Karşıyaka Belediyesini bu anlamda kutluyorum. Yaptıkları projeler, Evrensel Çocuk Müzesi ve sanatsal aktiviteleri bunun için güzel çabalardır” dedi.
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