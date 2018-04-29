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29 Nisan 2018 Pazar 20:44

Atıcılar Yeni Foça’da yarıştı

Yeni Foça Avcılar ve Atıcılar Derneği’nin Foça Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen 9. Geleneksel Trap ve Tek Kurşun Yarışması’na İzmir, Manisa ve Muğla’dan gelen 250 sporcu katıldı.Tek kurşun ve trap yarışmaları, üç ayrı...

Atıcılar Yeni Foça'da yarıştı
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Yeni Foça Avcılar ve Atıcılar Derneği’nin Foça Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen 9. Geleneksel Trap ve Tek Kurşun Yarışması’na İzmir, Manisa ve Muğla’dan gelen 250 sporcu katıldı.

Tek kurşun ve trap yarışmaları, üç ayrı poligonda gün boyu devam etti. Amatör Trap, kurşun, profesyonel ve süper atıcı dallarında; hedefi yüksek isabetle vurup, en çok puanı toplayan yarışmacılar, kupa ve atıcılık malzemeleriyle ödüllendirildi.

Yeni Foça Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği Başkanı İbrahim Gecekuş, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ’a geleneksel yarışmaya sağladığı destekleri dolayısıyla teşekkür etti. ‘Yeni Foça Avcılar ve Atıcılar Derneği 9. Geleneksel Trap ve Tek Kurşun Yarışması’na katılan ve dereceye giren tüm sporcuları tebrik eden Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, ‘‘Atıcılık, ata sporlarımızdan bir tanesi. Bu yıl, yine heyecanlı ve oldukça çekişmeli geçen bir yarışma oldu. Yeni Foça Avcılar ve Atıcılar Derneğimizin bu yıl 9. kez düzenlediği geleneksel yarış, gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırıp, spor yapmaya teşvik ediyor. Katılan tüm sporcuları tebrik ediyor, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.
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