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01 Mayıs 2018 Salı 16:18

Atıklardan yapılan resimlere büyük ilgi

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Hamamköy Mahallesi Ortaokulunda öğrenim gören 166 öğrencinin atıkları değerlendirerek yaptıkları resimlerden oluşan sergi büyük ilgi görüyor.23 Nisan günü Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu, Ödemiş...

Atıklardan yapılan resimlere büyük ilgi
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İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Hamamköy Mahallesi Ortaokulunda öğrenim gören 166 öğrencinin atıkları değerlendirerek yaptıkları resimlerden oluşan sergi büyük ilgi görüyor.

23 Nisan günü Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut’un katılımıyla açılışı yapılan sergi, bir haftada yüzlerce kişi tarafından ziyaret edildi. Hamamköy Mahallesi Ortaokulunda görevli Öğretmen Özlem Tok, öğrencilerinin evlerinden getirdikleri atık malzemeler ile suluboya, pastel, kuru boya ve keçeli kalem gibi boyama tekniklerini kullanarak yaptığı 166 tablonun büyük bir emek ürünü olduğunu belirtti. Tok, Ödemiş’e 30 kilometre mesafedeki Hamamköy gibi kırsal bir mahallede eğitim veren okulda yetenekli öğrenciler olduğunu belirterek, "Onları hamur gibi yoğurarak, çok güzel eserler yapmalarını sağladık" dedi. Tok, sergide kendisinin de tuval üzerine, akrilik boya ile yaptığı iki eserini yer aldığını söyledi. Tok, sergideki kendisinin yaptığı kelebek tablolarından birini günün anısına Kaymakam Ateşoğlu’na diğerini ise Belediye Başkanı Badem’e hediye ettiğini ifade etti.
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