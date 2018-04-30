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30 Nisan 2018 Pazartesi 12:15

Avrupa üçüncüsü oldular

Ülkemizi Avrupa Ligi-3 Kupasında yarı finale yükselme başarısı gösteren İzmir Büyükşehir Belediyesi, şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcularından Ahmet Efetürk ise “turnuvanın en değerli oyuncusu”...

Avrupa üçüncüsü oldular
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Ülkemizi Avrupa Ligi-3 Kupasında yarı finale yükselme başarısı gösteren İzmir Büyükşehir Belediyesi, şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcularından Ahmet Efetürk ise “turnuvanın en değerli oyuncusu” ödünü aldı.

Tekerlekli sandalye basketbolunun ülkemizdeki öncülerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir büyük başarıya daha imza attı. Ülkemizi Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) Avrupa Ligi-3’de temsil eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, şampiyonayı üçüncü sırada tamamlayarak ülkemize bronz madalya kazandırdı.

Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) Avrupa Ligi-3’te üçüncülük maçına çıkan İzmir Büyükşehir Belediyespor, İspanyol temsilcisi Mideba Extremadura’yı 54-46 yendi. Zorlu geçen maçta mavi-beyazlılar ilk çeyreği 9-17 geride kapatırken, ikinci periyotta toparlanarak devreye 27-23 önde girdi. Üçüncü çeyrekte ise maça ağırlığını koyan İzmir Büyükşehir Belediyespor son periyodu 41-28 üstün tamamladı. Farkın kapanmasına izin vermeyen İzmir Büyükşehir Belediyespor karşılaşmayı 54-46 kazanarak Avrupa Ligi-3’te üçüncülük kupasını elde etti. Ayrıca takım oyuncusu Ahmet Efetürk, turnuvanın en iyi 5 oyuncusu arasında yer alırken, MVP (En değerli oyuncu) ödülünün de sahibi oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi oynadığı son 5 maçta sadece 1 yenilgi alırken turnuvanın şampiyonunu SSD Santa Lucia’yı da grup maçlarında mağlup etmeyi başarmıştı.
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