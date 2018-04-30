Avrupa’nın en prestijli ödülü İzmir Optimum’un

Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi’nin Avrupa organizasyonu, alışveriş merkezi tiplerine getirdiği tanım ve standartlarla alışveriş merkezi sektörünün rotasını belirleyen ICSC Avrupa’nın en iyisini İzmir Optimum AVM olarak belirledi.Türkiye’nin...

Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi’nin Avrupa organizasyonu, alışveriş merkezi tiplerine getirdiği tanım ve standartlarla alışveriş merkezi sektörünün rotasını belirleyen ICSC Avrupa’nın en iyisini İzmir Optimum AVM olarak belirledi.

Türkiye’nin 7 farklı ilinde 10 alışveriş merkeziyle hizmet veren Rönesans Gayrimenkul’ün ilk olarak 30 Mart 2012’de kapılarını ziyaretçilerine açtığı İzmir’in en popüler alışveriş merkezi olan Optimum, alışverişin yanı sıra kültür-sanat aktiviteleri ve benzersiz kampanyaları ile İzmirlilerin vazgeçilmez buluşma noktası olmaya devam ediyor. Outlet konseptinde kapılarını açan İzmir Optimum, 31 Mart 2017 tarihinde ise 105 milyon Euro’luk yatırımla yapılan “Büyüme ve Dönüşüm” projesi sonunda regular AVM’ye dönüştürüldü. Yenilenen konseptiyle Ege Bölgesinin en büyük alışveriş merkezi olan İzmir Optimum, dünyaca ünlü markaları, açık teraslı kafeleri ve kampanyaları ile tüm ziyaretçilerine alışveriş ve eğlenceyi zirvede yaşatmaya devam ederken ICSC tarafından düzenlenen Avrupa Alışveriş Merkezi Ödüllerinde Genişleme/Büyüme kategorisinde Avrupa’nın en iyi alışveriş merkezi ödülünü aldı.

26 Nisan akşamı Barselona’da, Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi (ICSC) 43. Avrupa Alışveriş Merkezi Ödülleri için ICSC Global Ödülleri’nin çatısı altında düzenlenen ödül töreninde Avrupa’nın yeni gelişmelerini, kurulu merkezlerini, kaynaklarını ve yenilenmesini en iyi şekilde yansıtan ödüller verildi. Avrupa genelinde ticari gayrimenkul sektöründen seçkin temsilcilerden oluşan jüri üyelerinin pazardaki mükemmelliği nedeniyle seçtiği, alışveriş merkezleri içerisinde oldukça prestijli bir ödül olarak konumlandırılan ICSC Avrupa Alışveriş Merkezi Ödülleri’nin sahibi Türkiye’den İzmir Optimum oldu. Ödülü İzmir Optimum adına Rönesans Gayrimenkul Konsept Tasarım Direktörü Ayberk Akçal aldı.

ICSC’de EMEA İdari Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı Bill Kistler de yaptığı konuşmada, “Avrupa Alışveriş Merkezi Ödülleri, gayrimenkul sektöründe mükemmellik için öncülük eden merkezlerin farkındadır. Saygınlık ve merkeziyet bilinci sektörümüzün içinde yer almaktadır, sektör liderleri ve düşünce liderleri aracılığıyla kazananlar ve finalistlere profesyonel bir şekilde güçlü bir platform sunabilmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.