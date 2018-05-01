Avukat Şehmus Bedir aday adaylığını açıkladı

Bedir Hukuk Bürosu’nda 2009 yılından bu yana çalışmalarını yürüten, aynı zamanda arabuluculuk mesleğini icra eden AK Parti Karabağlar İlçe Başkan eski Yardımcısı Avukat Şehmus Bedir, milletvekili aday adaylığını açıkladı.

AK Parti İl Başkanlığı binasındaki milletvekili aday adaylığı başvurusu öncesi şehit polis memuru Fethi Sekin’in son nefesini verdiği noktaya giderek dua eden Şehmus Bedir, vatan sevgisi ve hizmet aşkıyla bu göreve talip olduğunu söyledi. Bedir, terör saldırısında canını hiçe sayarak hayatını kaybeden şehit polis memuru Fethi Sekin’in bu kahramanlığıyla yüzlerce insanın hayatını kurtardığını belirtti. Haziran ayında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için çalışmalara başlayan Şehmus Bedir, İzmir ve Türkiye’nin geleceği için var gücüyle çalışacağını da dile getirdi.

"İzmir’i makus talihinden kurtaracağız"

Fethi Sekin’in heykeli önünde vatandaşlara ve Mardinli hemşehrilerine seslenen Bedir, “Devletimizin birleştirici harcı olduğuna inandığımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hizmet bayrağını yere düşürmeden daha da ileri taşımak için bu yola çıktık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün belirlediği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefini mutlaka gerçekleştireceğiz. Allah’ın izniyle, İzmir’i özellikle yerel hizmetlerde maruz kaldığı makus talihinden kurtarmak için bu önemli göreve talip olduk" dedi.

"Hareketimize başlıyoruz"

Bir yola çıkarken önce besmele sonra da fatiha ile hareket ettiklerini vurgulayan Şehmus Bedir, "Bildiğiniz gibi Fatiha kelimesi fethetmek, kapı açmak anlamına gelir. Bizler İzmirimizde bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü korumak uğruna canını feda eden, teröristlerle cengaverce çarpışan adliyedeki mesai arkadaşım, polis ağabeyim şehit Fethi Sekin’in vefat ettiği bu noktadan hareketimize başlıyoruz” diye konuştu.

İl başkanı ile görüştü

AK Parti milletvekili aday adayı Şehmus Bedir, gerçekleştirdiği konuşmanın ardından şehit Fethi Sekin için önce dua etti sonra da yaşamını yitirdiği alana karanfil bıraktı. Mardinliler Vakfı (MARVAK) ve Mardinliler Federasyonu (İMAF) yetkililerinin de hazır bulunduğu anma töreni ve adaylık açıklamasının ardından coşkulu bir kalabalıkla AK Parti İzmir İl Başkanlığına yürüyen Bedir, burada adaylık dosyasını teslim ederek AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ile görüştü.