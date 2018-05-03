Aydem İzinli İletişim Kampanyası’nın talihlileri ödüllerine kavuştu

Enerji sektöründe faaliyet gösteren lisanslı ilk elektrik perakende satış şirketi olan Aydem, grup şirketleri ile birlikte çeşitli sektörlerde sunacağı kampanya ve hizmetler hakkında, faaliyet gösterdiği illerde yaşayan kişileri bilgilendirebilmek adına başlatmış olduğu İzinli İletişim Kampanyası’nın talihlilerine ödüllerini teslim etti.

Bünyesinde yer alan Gediz Elektrik ile birlikte İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla başta olmak üzere Türkiye genelinde 4,8 milyon müşteriye elektrik tedarik hizmeti sunan Aydem, 23 Mart Cuma günü saat 20.00’de noter huzurunda yapılan İzinli İletişim Kampanyası çekiliş töreni ile belirlenen büyük ödül talihlilerine düzenlemiş oldukları ödül törenleri ile hediyelerini teslim etti. 3 aylık Filbox Hemen ödülünü kazanan talihlilerine ise üyelik kodlarını kısa mesaj ve e-posta yolu ile gönderdi.

Aydem’in düzenlemiş olduğu İzinli İletişim Kampanyası’nın birincilik ödülü olan iPhone 8’i Köyceğiz’den Zühra Melekoğlu, ikincilik ödülü iPad’i Nazilli’den Saniye Yaşar, üçüncülük ödülü olan PS 4 Pro’yu ise Manisa’dan Şenay Mercan kazandı.

Aydem İzinli İletişim Kampanyası’nın proje yürütücüsü Bengi Deniz Kut yaptığı açıklamada, “Günümüzde internet teknolojilerinin giderek gelişmesi ve tüm dünyada yaygın hale gelmesi ile birlikte online güvenlik büyük önem kazanmıştır. Aydem ailesi olarak sürekli değişen ve gelişen teknolojik dönüşüme en hızlı ve güvenli bir şekilde uyum sağlama sürecinde gerekli tüm çalışmaları özveriyle yürütüyoruz. Yakın zamanda ISO/IEC 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarını da yerine getirerek, bu konudaki çalışmalarımızın kalitesini belgelemiş olduk. Bu kampanya sürecinin en önemli unsurlarından biri de tüm katılımcılarımızı kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi hakkında aydınlatmak ve onların açık rızalarını almaktı. Kampanyamızın, tamamen açık ve şeffaf olması katılımın kısa bir sürede 9 bin kişiye kadar ulaşmasında büyük rol oynadı. Katılımcılarımız, enerji, internet, araç kiralama, sadakat programı, uydu TV platformu, mermer, ayakkabı, gıda gibi sektörlerde kendilerine özel olarak geliştireceğimiz yüzlerce ürün ve hizmetlerimiz hakkındaki kampanyalardan haberdar olabileceklerdir. Kampanyamıza katılan herkese çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.