Aydem ve Gediz Elektrik, cumartesi günleri de hizmet verecek

Aydem ve Gediz, müşterilerinin abonelik işlemlerini ve fatura ödemelerini kolayca yapabilmesi, herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve artan müşteri yoğunluğuna daha iyi hizmet verebilmek adına cumartesi günleri de tam gün hizmet vermeye başlayacak.28...

Aydem ve Gediz, müşterilerinin abonelik işlemlerini ve fatura ödemelerini kolayca yapabilmesi, herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve artan müşteri yoğunluğuna daha iyi hizmet verebilmek adına cumartesi günleri de tam gün hizmet vermeye başlayacak.

28 Nisan Cumartesi 2018 tarihinden itibaren yoğun talebe göre belirlenen Aydem ve Gediz Müşteri İlişkileri Merkezleri (MİM) hafta içinde olduğu gibi cumartesi günleri de 08.00-18.00 saatleri arasında mesai yaparak tam gün müşterilerine hizmet verecek. Müşterilere kesintisiz hizmet verebilmek adına abonelik ve fatura tahsilatı işlemleri cumartesi günleri yapılacak.