Aydem ve Gediz Elektrik’ten çağrı merkezi semineri

Aydem ve Gediz, PAÜ Acıpayam MYO Bilim, Kültür ve Kariyer Programları’nda çağrı merkezi faaliyetleri ve kariyer fırsatları hakkında bilgilendirici seminer düzenledi.Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Acıpayam Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) öğrenim...

Aydem ve Gediz, PAÜ Acıpayam MYO Bilim, Kültür ve Kariyer Programları’nda çağrı merkezi faaliyetleri ve kariyer fırsatları hakkında bilgilendirici seminer düzenledi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Acıpayam Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) öğrenim gören öğrencilere, mezun olduktan sonra çalışabilecekleri iş alanları ve imkanları hakkında kariyer programı düzenlendi. Mezuniyet sonrasında öğrencilere yol gösterici olması amacıyla gerçekleştirilen seminerlerde öğrencilere bilgilendirmeler yapıldı.

Enerji sektörünün önemli oyuncularından Aydem ve Gediz İletişim Merkezi uzmanları da, PAÜ Acıpayam MYO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe konuşmacı olarak katıldı. Çağrı Merkezi Takım Lideri İbrahim Safa Temeloğlu, Eğitim ve Gelişim Uzmanı Sevcan Çiçek, Kalite ve Eğitim Temsilcileri Elvan İpek ve Nurcan Çiftçi iş ve staj imkanları, mesleki yeterlilikler ve çağrı merkezi hizmetleri hakkında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu.

Aydem, öğrencilere bu etkinlikte sosyal sorumluluk bilinciyle geliştirdiği ve farklı kategorilerde eğitim içeriklerinin sunulduğu dijital eğitim platformu olan “Aydem Akademi” eğitim kuponlarını hediye etti.