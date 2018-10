Başkan Akpınar halkla buluştu, 4,5 yılın ‘hesabını verdi’

Görev sürecinde 4,5 yılı tamamlayan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezinde düzenlenen etkinlikte proje ve yatırımlarını Karşıyakalılar ile paylaştı. Akpınar “Yılmadık, yorulmadık, cesaretle çalıştık. Direne direne kazandık. Mücadelemizi hiçbir zaman yarım bırakmadık, bırakmayacağız” dedi.

Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar’ın ev sahipliğindeki buluşmaya; CHP İzmir Milletvekilleri Atilla Sertel ve Özcan Purçu, İlçe Başkanı Uğur Yıldırım ile partililer, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri ve her yaştan iki bine yakın Karşıyakalı katıldı. Büyük coşkuya sahne olan gece, Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası’nın mini bir konseri ile başladı. Ardından 4,5 yıllık süreçte hayata geçirilen proje ve yatırımların yer aldığı hizmet filmi gösterildi. Buluşmada, Başkan Akpınar öncülüğünde hayata geçirilen projelerin; Muazzez İlmiye Çığ, Zülfü Livaneli, Canan Tan, Emre Kınay ve Yılmaz Vural gibi, Türkiye’nin alanında uzman ve ünlü isimleri tarafından anlatıldığı ‘İzler, Sesler, Yansımalar’ kitabı da tanıtıldı.

Halktan ve Haktan yana

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Bundan tam 4,5 yıl önce bir hayalle yola çıktım. Bu kentte izim vardı ve hizmet etme aşkım vardı. Çok çalıştık ve hep beraber İzmir rekorunu kırdık. Ben bu onurlu göreve ‘Ayağında ayakkabısı olmayan çocuğun rızkını savunacağım. Halktan ve haktan yana olacağım. Bina diken değil, ağaç diken başkan olacağım. Bu kenti kimsenin katletmesine izin vermeyeceğim’ diyerek başladım. Karşıyakalılara sadece odamın kapısını değil gönlümü de açtım. 4,5 yıl sonra da hesap vermek için karşınızdayım” dedi.

“Yılmadık, yorulmadık”

“Dünyada büyük başarılar hep hayal ile ortaya çıkmıştır. Bugünkü başarımız o hayalin ürünüdür” diyen Başkan Akpınar sözlerine şöyle devam etti: “Yılmadık, yorulmadık, cesaretle yanlışların, eksiklerin üzerine giderek bu kentte başarıyı yakaladık. Korkmadım, korkacak hiçbir şeyim yoktu. KHK ile belediye dershaneleri kapatıldığında kim itiraz etti? Karşıyaka. Ve itirazımız sonuç verdi. Yine KHK ile taşeron işçi yasası çıktı. Bir yıldan fazla hüküm giymiş taşeron işçileri çıkartacaksın dediler. Ama bu yanlıştan da dönülmesini sağladık.”

Örnek projeler

Toplumun her kesimi için, her alanda projeler ürettiklerini vurgulayan Akpınar “Karşıyaka’nın Filizleri, KODA, Evrensel Çocuk Müzesi, Kadın Kooperatifi, Roman Kooperatifi gibi örnek projeleri başarıyla hayata geçirdik. Fırın işçilerinin örgütlenmesine öncülük ettik. Gıda emperyalizmine karşı gelmiş, korkusuz bir Karşıyakalı olan bilim insanı Osman Nuri Koçtürk’ün büstünü açtık, yeni nesillere örnek gösterdik. Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtımız yıkılmak üzereyken yenileme kararı aldık. O eseri cesaretle, meydanı ile birlikte büyüterek Körfez’in de her yerinden görünen muhteşem bir Anıt haline getirdik. Şimdi de ayaklarının altına Kadına Saygı Müzesi yapıyoruz, 3 Kasım’da açacağız” dedi.

“Güzel günler göreceğiz”

Sözleri sık sık alkışlarla kesilen Başkan Akpınar “Hayaller cesaret ve emek ister. Bu hayallerimde cesaretimi sizden aldım, emeğimi çalışma arkadaşlarımla yoğurdum. 4,5 yıldan beri küçücük bir şaibe ile karşı karşıya kalmadan çalıştığımız tüm arkadaşlarıma, destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Daha yolun başındayız. Bizim bu kentte izimiz var, söyleyecek daha çok sözümüz var. Hep direne direne kazandık. Mücadelemizi hiçbir zaman yarım bırakmadık, bırakmayacağız” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda bir de sürpriz yapan Başkan Akpınar, “Haluk Işık bir şiir yazdı, ben de onu aldım besteledim. Belediye Banyomuzun Şefi Şenol kardeşim notalarını yaptı” diyerek, ‘Haydi Gidelim’ isimli şarkıyı Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası Genel Sanat Koordinatörü Teyfik Rodos ile birlikte seslendirdi.

Milletvekili Atilla Sertel de “İzmirlilerin bazı özellikleri vardır. Vatana, bayrağa olan bağlılıkları, en önemlisi de Mustafa Kemal’e olan bağlılıklarıdır. İzmir’i ve ilçelerini asla ele geçiremeyecekler. Hüseyin Mutlu Akpınar’ın yolu açık olsun. Önümüzdeki dönem görev yapacak arkadaşlarımın yolu açık olsun” dedi.

Milletvekili Özcan Purçu ise “Karşıyaka’da yapılanları gördüm onur ve gurur duydum. Türkiye’nin her tarafına gidiyoruz bütün belediyeleri ziyaret ediyoruz. Herkes Karşıyaka’dan, İzmir’den bahsediyor. Belediye Başkanım ilkleri yaşatıyor Karşıyaka’da. Karşıyaka ve Karşıyakalılar ile gurur duyuyorum. Başarılı olacağız, yerel seçimlerden güçlü bir şekilde çıkacağız” diye konuştu.