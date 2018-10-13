Başkan Büyükdağ: 'Seçimlerin yükünü kadınlarımız omuzlayacak'

AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, "Önümüzdeki yerel seçimlerde de partimizin yükünü kadınlarımız omuzlayacak" dedi.

AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, AK Parti Aliağa İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Büyükdağ’ı Aiağa’ya gelişinde AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın, AK Parti Aliağa İlçe Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım ve yönetimlerde yer alan partililer karşıladı. Ardından da Başkan Büyükdağ, ilçe kadın kolları yönetimi ve mahalle başkanları ile istişare toplantısı yaptı.

Burada düzenlenen toplantıda konuşan Büyükdağ, AK Parti’nin kadınlara en çok değer verilen siyasi parti olduğunu ifade etti. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerine verdiği bu değere layık olmaya çalıştıklarını ve bu bilinçle hareket ettiklerini belirten Büyükdağ, "Önümüzdeki yerel seçimlerde de partimizin yükünü kadınlarımız omuzlayacak" dedi.

Seçim süreci hazırlıklarına dair Aliağa İlçe Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım ve yönetimi ile istişarelerde bulunan Büyükdağ, şöyle konuştu:

"Kadınlarımız sadece seçim dönemlerinde değil, sürekli olarak sahada çalışıyor. Yerel seçimlerde partimizin başarısı için de sandık bazlı ciddi bir saha çalışması yapıyoruz. İzmir’in 30 ilçesinde teşkilatlarımız seçimlere hazır. Mahalle başkanlarımıza kadar teşkilatlarımızın ne eksiği varsa tamamlıyoruz. Mahalle başkanlarımız teşkilatımızın sahadaki en önemli unsurlarındandır. Vatandaşlarımız ile bizlerin iletişimini sağlayan mahalle başkanlarımızın desteğini ve katkısını son derece önemsiyoruz. Seçimlerin yükünü kadınlarımız omuzlayacak. Diğer seçimlerde olduğu gibi, tüm teşkilatımızın birlikte hareket etmesiyle önümüzdeki yerel seçimlerden de yüzümüzün akıyla çıkacağımızdan şüphemiz yok."