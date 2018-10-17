Başkan Çalkaya: 'Belediyemiz 15 yılda 10 kat büyüdü'

İzmir’de, Balçova Belediyesi’nin 2019 gelir gider bütçesinin görüşüldüğü toplantıda konuşan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, "Belediyemiz 15 yılda 10 kat büyüdü. 7 milyon TL olarak aldığımız belediye bütçesini 85 milyon TL’ye çıkardık. Geçtiğimiz yıllarda bütçemizin gerçekleşme oranı ortalama yüzde 92 seviyelerindedir" dedi.

Balçova Belediyesi’nin 2019 yılı gelir-gider bütçesinin görüşüldüğü meclis toplantısı yapıldı. Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya başkanlığını yaptığı toplantıda 2004 yılından bu yana süregelen mali disiplin hakkında bilgi verdi. Çalkaya, yaptığı konuşmada belediyenin 15 yılda 10 kat büyüdüğünü ifade ederek, "Belediyemiz 15 yılda 10 kat büyüdü. 7 milyon TL olarak aldığımız belediye bütçesini 85 milyon TL’ye çıkardık. Geçtiğimiz yıllarda bütçemizin gerçekleşme oranı ortalama yüzde 92 seviyelerindedir. Bu yıl yaşanan ekonomik krizde devlet bütçesinin bile açık vermesine rağmen 2018 yılına ait bütçemiz yüzde 112 fazla verdi" dedi.

AK Partili meclis üyelerinin ret oyuna karşın CHP’li meclis üyelerinin olumlu oylarıyla kabul edilen bütçe harcama kalemleri hakkında da bilgi veren Başkan Çalkaya, "Balçova’nın rutin belediyecilik hizmetlerini aksatmadan yerine getiriyoruz. Göreve geldiğimizde 5 tane hurda çöp kamyonu vardı. Şimdi uydudan takip ettiğimiz 20 çöp aracımız var. Belki çöpten daha önemli olan Türkiye’ye örnek olmuş sosyal hizmetlerimiz var. İlçemizde zor durumda olan her vatandaşımız belediyeyi yanında hissediyor. Çocuklarımızın okulundan, ilçemizin MOBESE sistemine kadar nereye bakarsanız Balçova Belediyesi’ni görürsünüz" diye konuştu.

Gerçekleşen ekonomik başarının temelinde halkçı belediyecilik olduğunu ifade eden Mehmet Ali Çalkaya, "Biz öncelikle halkın parasını kullandığımız gerçeğiyle hareket ediyoruz. Halkın parasını yine ilçede yaşayan halkın iyiliği için kullanıyoruz. Geçen süre içinde belediyemiz ile ilgili tek bir usulsüzlük iddiası yoktur; çünkü biz ihalelerimizi bile kameraya çektirip arşivlerimizde saklıyoruz. Lüks hiçbir harcamamız, pahalı makam araçlarımız, belediye kaynaklarını kullandığımız özel harcamalarımız yoktur" şeklinde konuştu.