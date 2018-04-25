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25 Nisan 2018 Çarşamba 15:18

Başkan Görmez: ’İZSU çalışmaları Torbalı’yı Halep’e çevirdi’

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında Torbalı’da başlatılan altyapı yenileme çalışmalarının bitirilmemesini sert sözlerle eleştiren Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Torbalı şu haliyle savaşın yıktığı...

Başkan Görmez: 'İZSU çalışmaları Torbalı'yı Halep'e çevirdi'
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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında Torbalı’da başlatılan altyapı yenileme çalışmalarının bitirilmemesini sert sözlerle eleştiren Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Torbalı şu haliyle savaşın yıktığı Halep’i andırıyor. İlçeyi resmen yıktılar, ne bizim müdahale etmemize müsaade ediyorlar, ne de kendileri yapıyorlar” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından Torbalı’da yapılan içme suyu şebekesi yenileme kazıları ilçedeki ticareti, sosyal hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine Torbalı Belediyesi tarafından yapılan yol düzenleme girişimlerine, ”Kazdığımız yerleri kendimiz onaracağız, müdahale edemezsiniz, Torbalı Belediyesinin buna yetkisi yok” diyen İZSU’nun tavrı ilçede tepki ile karşılanıyor.

İZSU tarafından Torbalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilen 30 Kasım 2017 tarihli yazıda, ilçede 270 kilometre uzunluğunda su şebekesi yenileme çalışmasına başlandığı, kazı yapılan alanların yine yüklenici firmalarca onarılacağı belirtilerek, ilçe belediyesinin herhangi bir onarıma ya da müdahaleye yetkili olmadığı vurgulanıyor.

“Art niyet arıyoruz”

Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesini sürekli uyardıklarını, ancak sistemin çok ağır işlediğini belirten Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Su, kanalizasyon ve diğer altyapı şebekelerinin yenilenmesi oldukça önemli, değerli ve zorunlu bir ihtiyaçtır. Önemli olan bütün bunlar yapılırken, zaman planlaması, mevsimleri ve olası sorunları da öngörmektir. Ağır işleyen, plansız, programsız ve zamansız kazılar, vatandaşımızı mağdur ediyor. Zor bir mevsim geçirdik. Kışın ortasında ilçe çamur deryasına dönmüştü. Şimdi tozdan kimse penceresini açamıyor. Vatandaş isyan ediyor. İZSU’nun kazıp bıraktığı yollar nedeniyle kentte ticari hayat bitme noktasına geldi” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine “Kazdığımız yerleri kendimiz onaracağız, siz müdahale edemezsiniz, buna yetkiniz yok” dediğini anlatan Başkan Görmez, “Gelgelelim kendileri de bu konuda kıllarını kımıldatmıyorlar. Özetle hizmet eziyete çevriliyor. Biz artık bu işte bir art niyet arıyoruz. Bu yapılanları Torbalı Belediyesi ile vatandaşı karşı karşıya getirme operasyonu olarak görüyoruz. Çünkü gerçeği bilmeyen kimi vatandaşlar yolları bizim kazdığımızı ve o şekilde bıraktığımızı düşünüyor. İZSU’nun bu olumsuz tavrını Torbalı Belediyesine kan kaybettirme operasyonu olarak algılıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkanın paylaşımı sosyal medyada patladı

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’in kendi sosyal medya hesabından “İzmir Büyükşehir Belediyesi Torbalı’yı Halep’e Çevirdi’ başlıklı paylaşımı ve ilçeden onlarca fotoğrafın yer aldığı görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı, yorumlandı.
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