Başkan Karabağ çocukları ağırladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’ı ziyaret eden minik öğrenciler bir süreliğine de olsa Başkan Karabağ’ın makam koltuğuna oturdu. Bayraklı için taleplerini sıralayan...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’ı ziyaret eden minik öğrenciler bir süreliğine de olsa Başkan Karabağ’ın makam koltuğuna oturdu. Bayraklı için taleplerini sıralayan minikler, yeşil alanların çoğalmasını, yeni parklar yapılmasını ve etüt merkezleri istedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Süleyman Eczacıbaşı İlkokulu Müdürü Kasım Koç, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan bir grubu makamında ağırladı. Minik öğrenciler Begüm Nisa Sezer, Eda Engin ve Sude Dinçseven’e koltuğunu veren Başkan Karabağ, çocukların gününde onların taleplerini dinledi. Minikler heyecanlarını gizleyemezken, talepler ise ortaktı. Bayraklı’daki yeşil alanların artırılması, yeni parklar, eğitim ve kültür merkezleri yapılmasını isteyen öğrenciler okullarının ihtiyaç listesini de Başkan Karabağ’a iletti.

Karabağ da çocuklara 16 kütüphanesi, BAYSEM gibi ülkedeki önemli üniversitelere başarılı öğrenciler yerleştiren etkinlik merkezi bulunan Bayraklı’da eğitim, doğa ve çevre yatırımlarını anlattı. Karabağ, “Yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışmalarımız hızla sürüyor. Fidan dikimleri, yeni parklar, onarımlar ve yenileme işlemleri yapıyoruz. Belediyemize ait 6 arsayı yeni okullar yapılması için Milli Eğitim Müdürlüğüne verdik. 23 Nisan’larda konserler, çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Eğitime her zaman destek veriyoruz, vermeye de imkanlarımız dahilinde devam edeceğiz” dedi.

“Yeşil alan yerine pazar olmaz”

Başkan Karabağ’dan ilçedeki yeşil alan miktarının artırılmasını isteyen miniklere Özkanlar Pazar Yeri konusu sorulunca yeşil alan olan bir parkın kaldırılıp, yerine pazar yeri yapılmasına ise makam koltuğundaki minik öğrenci Sude Dinçseven, “Kabul etmiyorum. Bu işler böyle olmaz. Parklar bozulup pazar yeri yapılmaz” yanıtını verdi. Başkan Karabağ, seremoninin ardından çocuklara dünya küresi ve Nutuk kitabı hediye etti. Müdür, öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Karabağ, imkanlar ölçüsünde Süleyman Eczacıbaşı İlkokulu’nun ihtiyaçlarının giderileceğini ifade etti.