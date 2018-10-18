Başkan Karabağ: 'Korkak adam belediye başkanı olmasın'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için adı geçen en güçlü isimlerden Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, ilçe gezileri kapsamında Kınık, Bergama, Dikili, Aliağa ve Foça ilçelerini ziyaret etti. İlçe örgütleri ve vatandaşlar tarafından karşılanan Karabağ, "Atatürk’ün dünya görüşünü, yurtseverliğini, vatanseverliğini ön plana çıkarmalıyız. Ayağa kalkma zamanı. Korkak adam belediye başkanı olmasın. Parti içinden, partililik vicdanı olan, cesur, cumhuriyetçi, Atatürkçü insanlar olmalı" diye konuştu.

CHP Kınık İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ’a eşi Bahriye Karabağ, CHP Bayraklı ilçe Başkanı Cemalettin Alper, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları da eşlik etti. Başkan Karabağ ve beraberindeki heyet daha sonra sırasıyla; Bergama, Dikili, Aliağa ve Foça ilçe başkanlıklarına giderek, hem partililerle hem de vatandaşlarla bir araya geldi. Bugüne kadar gerçekleştirilen 10 ilçe turu kapsamında gittiği her yerdeki samimi, içten ve sıcak karşılamalardan memnuniyet duyan Karabağ, herkese desteklerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Karabağ ziyaretleri çerçevesinde bir süre önce ilçe başkanlığı görevlerinden istifa ederek, belediye başkan aday adayı olan CHP Dikili ilçe eski Başkanı İsmail Hakkı Şener ve CHP Aliağa ilçe eski Başkanı Özcan Durmaz’a da başarılar diledi.

"Adaylar iyi belirlenmeli ve örgüt içinden çıkmalı"

İlçe ziyaretlerinde yaptığı konuşmalarda partililere seslenen Başkan Hasan Karabağ, "Adaylar iyi belirlenmeli ve örgüt içinden çıkmalı. Örgüt emekçisi olmalı. Meclis üyeleri de buradan çıkmalı. Parti kokusu almamış, parti terbiyesi almamış insanlar sağda solda çıkarak partiyi acımasızca eleştiriyorlar ve partiyi dışlıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütün zorluklara rağmen bu süreci atlatacağını umuyorum. Yerel seçimden sonra bir kongre süreci yaşanabilir o ayrı bir şey ama önce yerel seçimleri atlatmamız lazım. Bir kere belediye başkanlarımızın bu süreç içerisinde en çok sarılacağı konu Cumhuriyet Halk Partisi’nin altı okunun savunulması olmalı. Bunu maalesef unutuyoruz, aksatıyoruz. Yereldeki belediye başkanlarımızın Atatürk sevgisi olan, Cumhuriyet sevgisi olan, Bayrak sevgisi olan, vatan sevgisi olan insanlar olduğunu açıkça göstermesi lazım. Öyle gizleyerek, korkarak değil. Korkak adam belediye başkanı olmasın. Cesur, Atatürkçü insanlar olmalı. Atatürk’ün dünya görüşünü, vatanseverliğini, yurtseverliğini, ön plana çıkarmalı ve ayağa kalkmalıyız. Bu dönem buna çok ihtiyacımız var” dedi.