Başkan Kocaoğlu, “Çiftçiyi kalkındıracağız”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, aynı gün Küçük Menderes havzasının iki büyük ilçesi Tire ve Bayındır’da muhtarlarla toplantılar yaparak sorunlarını ve taleplerini dinledi. Başkan Kocaoğlu, “Önce sizleri kalkındıracağız,...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, aynı gün Küçük Menderes havzasının iki büyük ilçesi Tire ve Bayındır’da muhtarlarla toplantılar yaparak sorunlarını ve taleplerini dinledi. Başkan Kocaoğlu, “Önce sizleri kalkındıracağız, gençlerin istihdamına katkıda bulunacağız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ilçeleri ziyaret ederek muhtarlarla bir araya geldiği buluşmalar kapsamında bu kez Küçük Menderes’teydi. Başkan Kocaoğlu ilk olarak Tire Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda, ilçenin 87 muhtarıyla görüştü. Buluşmaya Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek de katıldı. Muhtarların talep ve önerilerini tek tek dinleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, “Hem kırsalda hem de merkezde çok büyük mesafeler kat ettik. Bu çalışmaları yaparken de eşit davranmaya, sizlere layık olmaya çalışıyoruz” dedi.

2017 yılının sonbaharında metropol sınırlarındaki 11 ilçeyle başladıkları muhtar toplantılarını tüm kente yayarak devam ettirdiklerini ifade eden Başkan Aziz Kocaoğlu, “Yaz sezonu başlıyor. Ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz. İlk göreve geldiğimiz yıllarda gerçekleştirdiğimiz muhtar toplantılarında isteklerden gözümüz korkuyordu ama artık işten çekinmiyoruz, ‘İş bizden yılsın’ diyoruz” şeklinde konuştu.

“Üretim için kolları sıvadık”

14 yıllık görev süreci boyunca belediyecilik kavramına yeni boyutlar kazandırdıklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, sadece yol yapmakla, suyu getirmekle, kanalizasyon hattı döşemekle başkanlık yapılmayacağının altını çizdi. Kendilerini diğer belediyelerden farklı kılan en önemli özelliğin yerelden kalkınma hedefiyle hareket etmeleri olduğunu belirten Aziz Kocaoğlu, “Biz üreticinin derdinden anlamazsak, ekmeğini ve lokmasını büyütmezsek gerçek anlamda yerel yöneticilik yapmış olmayız diye düşündük. Niyet ettik çiftçiyi kalkındırmaya. Başladık kolları üretici için sıvamaya” dedi.

“İstihdama katkı”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun ikinci durağı ise Bayındır oldu. İlçe belediye başkanı Dr. Ufuk Sesli’nin de eşlik ettiği toplantıda 59 muhtarı tek tek dinleyip not alan Başkan Kocaoğlu, “Sınırların büyümesiyle birlikte merkezden hizmet götürülmesi çok zor bir şey. Biz de yerel hizmet binaları açarak, şantiyeler kurarak Tire Bayındır, Ödemiş, üçgeninde eksikleri hızlı ve etkili bir biçimde gideriyoruz. Bayındır şantiyesi Beydağ, Bayındır, Ödemiş ve Kiraz’a hitap edecek Bergama’da ise kuzey ilçelerine hitap edecek şantiyemizi kurduk. Merkez şantiyemizi de güçlendirdik. Sıkıntımız kalmadı. Önce sizleri kalkındıracağız, gençlerin istihdamına katkıda bulunacağız” diye konuştu.