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02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:05

Başkan Kocaoğlu, kiraz üreticileri ile buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yıllık 80 bin ton üretimi ile Türkiye’nin en önemli kiraz merkezlerinden biri olan Kemalpaşa’da üreticilerle buluştu ve sezonun ilk ürünlerini paketleyen kadın işçilere yardım etti.İzmir...

Başkan Kocaoğlu, kiraz üreticileri ile buluştu
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yıllık 80 bin ton üretimi ile Türkiye’nin en önemli kiraz merkezlerinden biri olan Kemalpaşa’da üreticilerle buluştu ve sezonun ilk ürünlerini paketleyen kadın işçilere yardım etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kemalpaşa’da kiraz üreticileri ile bir araya geldi. Sabah erken saatlerde Kemalpaşa’nın Ören mahallesine giderek esnafla selamlaşan Başkan Kocaoğlu, oradan Yiğitler’e geçti. Serdar Karasüyek’e ait bahçede hazırlanan kahvaltıda üreticilerle birlikte buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı, sorunları ve talepleri tek tek not aldı.

Daha sonra pazaryeri ve alım merkezini ziyaret eden Aziz Kocaoğlu, sezonun ilk hasat ürünlerinin paketlenmesine de yardım etti. Başkan Kocaoğlu, 2 milyon adet meyve veren kiraz ağacı, 7 bin kiraz üreticisi ve yıllık 80 bin ton kiraz üretimi ile Türkiye’nin en önemli kiraz üreticilerinden olan Kemalpaşalılara bereketli bir sezon dileğinde bulundu.

İzmir Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mehmet Ayçil, Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, Ören eski belediye başkanları Osman Uray ve Ali Oğuz ile muhtarlar, kooperatif yöneticileri ve üreticilerle sohbet eden Başkan Aziz Kocaoğlu, yerelden kalkınmayı sağlamak için her türlü fedakarlığı üstlenmeye hazır olduklarını söyledi.
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