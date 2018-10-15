İZMİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 16:34

Başkan Kocaoğlu, teşekkür turuna Menderes’ten başladı

2019 yerel seçimlerinde aday olmama kararını kamuoyu ile paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ilçelerde teşekkür turuna çıktı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, aday olmama kararının ardından veda...

Başkan Kocaoğlu, teşekkür turuna Menderes'ten başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

2019 yerel seçimlerinde aday olmama kararını kamuoyu ile paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ilçelerde teşekkür turuna çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, aday olmama kararının ardından veda ziyaretlerine başladı. Üç dönem sürdürdüğü başkanlık görevindeki başarısında İzmirlilerin verdiği desteğin büyük etkisi olduğunu kaydeden Aziz Kocaoğlu, vatandaşların "Bir dönem daha devam" taleplerine, "Belediye’de de iş bitmez, devlette de. Önemli olan kıvamında, tadında bırakabilmektir" cevabını verdi.

Menderes programı sırasında sırasıyla; Ahmetbeyli, Çile, Ataköy, Çamönü, Sancaklı ve Çileme köyleriyle ilçe merkezinde ziyaretlerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçede kurmak istediği tarım ürünleri paketleme tesisiyle ilgili bilgi de verdi. Başkan Kocaoğlu, "İzmir’in kalkınmasını, ekonomik olarak büyümesini ve İzmirlilerin gelirlerinin yükselmesini, sofradaki lokmasının büyütülmesini kendime görev edindim. Bu doğrultuda projeler ürettim. Bir meşale yaktıysam, ne mutlu bana" diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku