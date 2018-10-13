Başkan Kocaoğlu’ndan kriz reçetesi

İzmir’in yeni cazibe merkezi Macera Park, törenle hizmete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu açılış töreninde yaptığı konuşmada, ekonomideki dış borç sarmalına dikkat çekerek, “Alınan her borç, siyasi ve ekonomik bağımlılığı artırıyor. Bizim uygulayacağımız politika ’tüket’ değil ’üret’tir, ’yat’ değil, ’çalış’tır. Bunu uygulayıp israftan kaçarsak, izzeti nefsimizi ve bizi millet yapan özelliklerimizi koruyabiliriz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kente kazandırdığı yeşil alan ve sosyal tesislere bir yenisini daha ekledi. Bornova Atatürk Mahallesinde kurulan, açık hava sporlarının yapılabileceği mekanlar ve dağcılık, kaya tırmanışı, zipline gibi aktivitelerin de bulunduğu Macera Park İzmir törenle açıldı. 30 dönüm alan üzerine yerleşen parkın açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun yanı sıra Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Kıbrıs Dip Karpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar ve çok sayıda İzmirli katıldı. Başkan Aziz Kocaoğlu törende yaptığı konuşmada, açılışı yapılan tesisin kentin gençlerine faydalı olduğu ölçüde kendilerini başarılı sayacaklarını söyledi.

İçinde bulunulan yerel seçim sürecine ilişkin düşüncelerini de paylaşan Başkan Aziz Kocaoğlu, şunları ifade etti: “Bir seçim sürecine giriyoruz. Birçok çalışmalar yapılıyor. Aday adayı arkadaşlar kendilerini tanıtıyor. Çeşitli söylemlerde bulunuyor, çalışmalarını sürdürüyor. Biz hepsini canı gönülden dinliyoruz. Ben de Pazartesi gününden itibaren bütün ilçelerimizi gezerek, beni 15 yıldır belediye başkanı yapan partime hizmet etmek için çalışacağım. Belediye başkanlığı meslek değildir. Hayatın bir döneminde önünüze bir imkan çıkar, bu görevi yaparsınız. Ben 10 sene yapmayı planlamıştım. 2014’deki şartlar gereği üç dönem yaptım. Şu anda yine CHP’nin, ama benim, ama başka bir arkadaşın adaylığında seçimi kazanmaması gibi bir tereddüt yoktur. Menfi propagandayla bir moral bozukluğu, bir algı operasyonu yapılmak istenmektedir. Ben inanıyorum ki, İzmir’in tanıdığı, duruşu, evrensel ahlak kurallarına uyuşu, çalışkanlığı ve hayatındaki başarılarıyla çıkaracağımız aday adaylarımız, aynı 2009’da olduğu gibi 30 ilçenin 30’unu da ve Büyükşehir’i almayı hedefleyerek bir destan yazacak. Hep birlikte omuz omuza çalışacağız. Sağlıklı arkadaşların aday olmasını sağlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Bu bir bayrak yarışıdır. Arkasından koşacağımız ve kefil olacağımız bir arkadaşa bayrağı teslim etme mücadelesidir. 5,5 aylık görevimiz budur. Beni bırakıp, adayların sağlıklı seçilmesine katkı koymaya çalışırsak daha doğru bir iş yapmış oluruz.”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, açılışını yaptıkları 30 dönümlük tesisin karşısında açılan AVM’yi de işaret ederek şöyle devam etti: “Karşımızdaki dev alışveriş merkezi, Milli Emlak arazisi veya Karayolları’nın yol yapmak üzere kamulaştırdığı araziye yapıldı. Aynı AVM’den Üçkuyular’dan 2 km. yukarıda yapıldı. 81 milyona aynı nazardan bakıp hepsinin hakkını koruyarak ülkeyi kenti yönetmekse bizim işimiz. 15 yıl içinde hangi kökenden ve görüşten gelirse gelsin bir tek hemşehrimiz bana ’şurada haksızlık, ayrımcılık yaptın, şunun hakkını yedin’ diyemez.”

“Yerel seçimin gündemi ekonomi olmalı”

Yerel seçim sürecinde ekonomi dışında bir konunun gündeme getirilmesinin doğru olmayacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Konuşulacak tek şey ekonomi. Yerelde de, genelde de… Yerelde belediye başkanı, kenti kalkındıracak, insanların ekmeğini, lokmasını büyütecek, istihdam oluşturacak. Bunu 15 senedir yapıyoruz. Her belediye başkanı adayımız, kentinin insanının hayat standardını nasıl yükseltirim diye düşünmeli. Bunun için proje yapmalıyız. Bütün belediye başkan aday adayları için söylüyorum. Adaylığı beklemeden bunun yol haritasını yapmalılar” dedi.

2019 Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar ise doğa sporlarına önemli katkı yapacak, İzmir’in kalbinde çok önemli bir eserin kurulduğunu belirterek şunları söyledi: “Burası bizim gibi doğa sporlarıyla uğraşanlar için çok önemli. Çağdaş yaşamın en önemli unsurlarından biri insanların kapalı alanlardan çıkması gerçeğidir. Bu park bizim açısından çok değerlidir. Başkan Aziz Kocaoğlu ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. İzmir bölgesi, bizim kulüplerimizin yoğun olarak bulunduğu bir bölge. Bu tesis önemli bir eksikliği giderecek. Olimpik sporcuların yetişmesinde önemli bir araç olacak. Bugün açacağımız tesisteki sportif tırmanış parkuru üç önemli disiplini bir arada bulunduran tek tesis olma özelliğini taşıyor. 2019 Türkiye Şampiyonasını bu nedenle İzmir’de yapacağız. Başta Ege ve İzmir olmak üzere sporcularımızın büyük başarı elde edeceğine inanıyorum. Çünkü bu tesisle bir adım öndeler. Bu tesisin gelecekte dağcılık sporuna başlayacak gençleri İzmir’e çekeceğine inanıyorum.”

Dağcılık eğitimi de olacak

Açık hava sporlarının yapılabileceği mekanlar ile dağcılık, kaya tırmanışı ve zipline gibi aktiviteleri barındıran Macera Park İzmir’de, engelli, yaşlı ve çocuklara yönelik düzenlemeler ile 4 bin m² piknik alanı, seyir terasları, seyir kulesi, gölet ve süs havuzları da bulunuyor.

Alanın topografik yapısının kayalık olması nedeniyle, parkta projelendirilen spor aktivitelerinin başında dağcılık sporu yer alıyor. Bu konsept dahilinde zipline (yüksek bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat üzerinde kayma aktivitesi), doğal kaya tırmanışına olanak sağlayan özel bir bölüm ve uluslararası standartlarda yapay bir tırmanma duvarı bulunuyor. Tırmanış üzerine lisanlı eğitimciler tarafından eğitimlerin de verileceği tesis, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZULAŞ A.Ş tarafından işletilecek.

Ödüllü proje

İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Macera Park İzmir” projesini hazırlarken, her türlü ziyaretçi profilinin kullanımına açık olması ve kolay erişilebilirliğine özen gösterdi. Spor ve eğlencenin bir arada olabildiği aktivitelere odaklanan proje, doğal dokuya zarar verilmeden, aksine dokuyu güçlendirecek şekilde hazırlandı. Alanının eğimli yapısı yüzünden yok olmaya yüz tutmuş ya da yok olmuş bitki örtüsünün yeniden canlandırıldığı bir proje olmasına da ayrıca dikkat edildi. Macera İzmir’de topografik yapıyla uyumlu 1 adet gölet ve 3 adet süs havuzu de yer aldı. Alanın 19 bin metrekaresine 360 ağaç, 21 bin çalı ve 20 bin yer örtücü, sarılıcı, soğanlı bitki dikimi yapıldı.

Macera İzmir projesi, ATRAX’S 2017 yılı eğlence fuarı “Sporlu Şehirler Daha Eğlenceli” teması ile “Yıldızlı Proje” ödülüne layık görülmüştü.