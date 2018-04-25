Başkan Serkan Acar, misafir ülke heyetlerini uğurladı

Aliağa Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hazırladığı dört günlük Uluslararası Aliağa Çocuk Festivali sona erdi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Makedonya’nın Radoviş, Bosna Hersek’in Bihac ile Kakanj şehirlerinden gelerek Uluslararası Aliağa Çocuk Festivaline renk katan misafir ülke çocuklarına ve heyetine teşekkür ederek ülkelerine uğurladı.

İlk olarak otelde kardeş ülke Radoviş heyetini uğurlayan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, daha sonra Çakmaklı Bosna Hersek Kültür ve Yardımlaşma Derneği önünde toplanan Bihac ve Kakanj heyetini uğurladı. Misafir ülke heyetini Aliağa’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Serkan Acar, kapılarının kendilerine her zaman açık olduğunu söyledi. Başkan Acar, misafir heyetlere çeşitli hediyeler takdim etti. Aliağa’dan ayrılmanın üzüntüsü içerisinde olan çocuklar ise uğurlama merasimi sırasında göz yaşlarına hakim olamadı. Başkan Acar’a misafirperverliğinden ötürü teşekkür eden Bosna Hersek heyeti Çakmaklı Mahalle sakinleri ile de vedalaşarak Aliağa’dan ayrıldı.

Aliağa’ya ilk defa geldiğini belirten Radoviş Belediye Başkanı Gerasim Konzulov, “Kendimizi Aliağa’da çok iyi hissettik. Kardeş şehrimiz Aliağa’da olmaktan onur duyduk. Burada edindiğim bilgilere göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ulu önder Mustafa Kemal’in talimatı ile 1927 yılından beri her yıl kutlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk gibi bende çocukları çok seviyorum. Bu yüzden burada, aranızda olmaktan mutlu oldum” dedi.

“Aliağa’yı çok beğendiler”

Çakmaklı Bosna Hersek Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu’nun Yönetim Kurulu Üyesi olan Ömer Barış ise gazetecilere yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Aliağa Belediyesi’nin dört gün süren 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Bosna Hersek’in Kakanj ve Bihac şehirlerinden gelen öğrencileri misafir ettik. Kakanj şehri Aliağa’nın kardeş ülke şehridir. Bihac şehri ise kendi meclisinde yaptığı görüşmelerle Aliağa’nın kardeş şehir olması yönünde karar aldı. Bu daveti de Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a ulaştırdılar. Bosna Hersek’ten gelen öğrencileri Çakmaklı’da ailelere dağıttık. Çocuklarımız 20 ailede misafir edildi. Buraya gelen çocuklar buradan çok mutlu ayrıldı. Aliağa’yı ve Çakmaklı’yı çok beğendiler. Çakmaklı’yı kendi evi gibi benimseyen çocuklar uğurlama merasiminde göz yaşlarına hakim olmadı.”