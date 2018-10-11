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11 Ekim 2018 Perşembe 10:35

Başkan Soylu’dan bininci bebeğe ziyaret

Menderes Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri Uygulaması kapsamında bininci bebeğe Hoş Geldin Bebek paketini Belediye Başkanı Bülent Soylu hediye etti.Menderes Belediyesi tarafından 2014 yılında başlatılan Evde Sağlık Hizmetleri Uygulaması kapsamında...

Başkan Soylu'dan bininci bebeğe ziyaret
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Menderes Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri Uygulaması kapsamında bininci bebeğe Hoş Geldin Bebek paketini Belediye Başkanı Bülent Soylu hediye etti.

Menderes Belediyesi tarafından 2014 yılında başlatılan Evde Sağlık Hizmetleri Uygulaması kapsamında yer alan Hoş geldin Bebek projesinde bininci bebeğe ulaşıldı. Yeni doğan bebeklerin ilk ihtiyaçlarını karşılamak ve ailelere bir nebze de olsa destek olabilmek için hazırlanan Hoş Geldin Bebek paketi de Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu tarafından hediye edildi.

Sevince ortak oldu

Başkan Soylu, bininci Hoş Geldin Bebek ziyaretini Nesibe ve Oktay Bir’in üçüncü çocukları olarak dünyaya gelen Damla Ayşe Bir’e gerçekleştirerek, yaşanan sevince ortak oldu. Ziyarette Başkan Soylu ile birlikte evde sağlık ekipleri de yer alarak hem anne hem de bebeğin rutin kontrollerini gerçekleştirdiler.

Her zaman yanlarındayız

Evde Sağlık Hizmetleri ile kimsesizlerin kimsesi, sessiz çoğunluğun sesi olduklarını ifade eden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, “Göreve geldiğimizde başlattığımız ilk ve en önemli projelerimizden biri olan Evde Sağlık Hizmetlerimiz ile sağlık hizmetini vatandaşlarımızın ayaklarını götürüyoruz. Projemiz kapsamında yer alan Hoş Geldin Bebek uygulamamız ile bebeklerimizin de hayata gözlerini açtıkları andan itibaren yanlarındayız, ailelerin destekçisiyiz. Menderes’te bir aileyiz ve bu aile için canla, başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Menderes ailemize katılan tüm evlatlarımıza da Allah sağlıklı, uzun ömürler nasip etsin” dedi.
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